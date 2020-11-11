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11.11.2020 14:54
Рубрика: Власть

"Жигулевская долина" вошла в пятерку самых эффективных технопарков страны

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
Самарская область - территория инновационного развития. Здесь создаются все условия для создания высокотехнологичных разработок и развития инновационных стартапов.
Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области
Фото: Министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

- Необходимо продумать меры стимулирования, чтобы IT-компании объединялись, чтобы создавалась необходимая экосистема, - отмечал ранее глава региона Дмитрий Азаров.

Фото: Георгий Субботин/ РГ
В Самарскую область пришли инвесторы с проектами на 8 миллиардов рублей

На днях технопарк в сфере высоких технологий "Жигулевская долина" вошел в ТОП-5 технопарков страны, заняв четвертое место по показателю "Наивысший уровень эффективности функционирования технопарка" (более 110 процентов).

- Мы создаем комфортные условия для предпринимателей региона, особое внимание уделяя инновационным компаниям. Успешным в своих разработках, инноваторам часто нужна помощь в бизнес-вопросах, поиске инвесторов, маркетинге и продвижении продукции на рынке, предоставлении офисных и производственных площадок. Все это они могут получить в технопарке "Жигулевская долина". Сегодня здесь почти 250 резидентов реализуют свои проекты, которые уже дали Тольятти около 2000 рабочих мест, - подчеркнул министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Рейтинг ежегодно, начиная с 2015 года, составляется Ассоциацией кластеров и технопарков России. Полученные результаты используются для тиражирования лучших практик управления технопарками и взаимодействия с резидентами по всем регионам страны.

В этом году в рейтинг вошёл 41 технопарк и нанотехнологический центр из 23 регионов. Эксперты оценивали лучшие практики управления и вклад в развитие высокотехнологичного сектора экономики России.

Всего на территории России сегодня функционирует 179 технопарков в 55 регионах, включая 65 промышленных парков, 50 из них уже успешно функционируют и 15 находятся в процессе создания. Наибольшую эффективность в 2020-м году продемонстрировали технопарки Москвы, Самарской, Свердловской, Нижегородской, Пензенской и Ульяновской областей, а также Республик Мордовия, Татарстан, Башкортостан и Пермского края.

Фото: Георгий Субботин/ РГ
Самарские власти представили инвестиционные возможности региона

Ежегодно методика рейтинга и состав экспертного сообщества меняется и совершенствуется. Это позволяет повышать точность и объективность оценки деятельности резидентов и управляющих компаний технопарков. В 2020 году в экспертный совет вошли представители органов власти, а также институтов развития, экспертного и делового сообщества.

Оценка технопарков проводилась по 20 показателям, разбитым на пять групп (суб-индексов): S1 - "Инновационная активность резидентов технопарка", S2 - "Экономическая деятельность резидентов технопарка", S3 - "Эффективность деятельности управляющей компании технопарка", S4 - "Инвестиционная привлекательность технопарка" и S5 - "Информационная открытость технопарка и вклад в устойчивое развитие". По итогам расчета показателей технопарки - участники рейтинга были распределены по четырем группам: наивысший, высокий, умеренно высокий и достаточный уровень эффективности функционирования.

Кстати, инвестиционная активность в Самарской области, как резидентов "Жигулевской долины", так и других территорий развития, связана с благоприятными условиями, которые созданы для бизнеса в регионе. Специальная структура - Агентство по привлечению инвестиций - в режиме "одного окна" оказывает инвесторам всестороннюю поддержку.

В регионах Власть Работа власти Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций

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