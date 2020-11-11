Жителей Прикамья осудили за убийство и ограбление

В Пермском крае суд признал виновными двух местных жителей в совершении преступления, предусмотренного частью 2, статьи 105 УК РФ "Убийство, совершенное группой лиц, с целью скрыть другое преступление".

Как сообщили в СУ СК России по региону, следствием и судом установлено, что осужденные незаконно проникли в дом односельчанина и похитили у него 12 тысяч рублей.

После совершения кражи злоумышленники встретили потерпевшего на проселочной дороге и, опасаясь, что будут изобличены, убили его, а его тело скрыли в лесном массиве.

Через день злоумышленники вновь вернулись на место преступления в дом потерпевшего и похитили там мотоблок с прицепом стоимостью 24,5 тысячи рублей.

Суд приговорил одного виновного к лишению свободы на 15 лет, другого - на 15 лет и один месяц. Оба будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.