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11.11.2020 20:48
Рубрика: Происшествия

Жителей Прикамья осудили за убийство и ограбление

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)

В Пермском крае суд признал виновными двух местных жителей в совершении преступления, предусмотренного частью 2, статьи 105 УК РФ "Убийство, совершенное группой лиц, с целью скрыть другое преступление".

Фото: vk.com/suvoskr
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Как сообщили в СУ СК России по региону, следствием и судом установлено, что осужденные незаконно проникли в дом односельчанина и похитили у него 12 тысяч рублей.

После совершения кражи злоумышленники встретили потерпевшего на проселочной дороге и, опасаясь, что будут изобличены, убили его, а его тело скрыли в лесном массиве.

Через день злоумышленники вновь вернулись на место преступления в дом потерпевшего и похитили там мотоблок с прицепом стоимостью 24,5 тысячи рублей.

Суд приговорил одного виновного к лишению свободы на 15 лет, другого - на 15 лет и один месяц. Оба будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край

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