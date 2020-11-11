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11.11.2020 20:00
Рубрика: Происшествия

Пьяному дороги нет

Водительских прав лишили за нетрезвую езду на самокате
Текст: Тимур Алимов (Казань)
Российская газета - Федеральный выпуск № 255(8309)
Сдать в ГИБДД водительское удостоверение и заплатить 30 тысяч рублей штрафа должен житель Казани Дмитрий Хотухов, признанный виновным в управлении транспортным средством в состоянии опьянения. Вроде стандартное дело. Только 54-летний мужчина был пойман за рулем не автомобиля, а электросамоката.

Инспекторы ДПС на внутриквартальном проезде остановили двигавшегося на двухколесном устройстве Хотухова. Сотрудники почувствовали запах алкоголя и предложили задержанному сначала пройти проверку алкотестером, а затем проследовать на медосвидетельствование. После отказа на мужчину составили протокол по "пьяной" статье, а прибывший на место эвакуатор отвез самокат на штрафстоянку.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Судебное разбирательство по этому делу продлилось около месяца. Подсудимый и его защитник настаивали: он не был за рулем транспортного средства, ведь самокат к таковым не относится, а Правила дорожного движения управляющих подобными устройствами определяют скорее как пешеходов, а не водителей.

Однако у представителей госавтоинспекции другие аргументы: самокат Хотухова вполне подпадает под категорию "мопеды", так как установленный на нем электродвигатель обладает мощностью 600Вт и может разгонять двухколесный аппарат выше 50 километров в час. А значит, и использовать его можно только в полном соответствии с ПДД. Их доводы поддержал мировой судья Московского района Казани, вынесший решение о штрафе в 30 тысяч рублей и лишении Хотухова прав сроком на полтора года. Сам Дмитрий намерен доказывать свою правоту в вышестоящей инстанции, хоть и собирается в ближайшее время продать самокат.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Казань

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