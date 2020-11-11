Площадь аварийного жилья в Иркутской области - одна из самых больших в стране: почти 630 тысяч квадратных метров. За пять ближайших лет регион планирует расселить около 400 тысяч "квадратов". Примерно треть этих обязательств приходится на Иркутск. Справится ли город с такими объемами? Насколько усложнила эту задачу пандемия? И как иркутские власти намерены преодолевать возникшие трудности? Об этом "Российской газете" рассказал заместитель мэра - руководитель аппарата администрации Иркутска Андрей Южаков.

Андрей Владимирович, как получилось, что в Иркутске накопилось столько аварийных и ветхих домов? Это - наследие почти 400-летней истории города?

Андрей Южаков: На самом деле, аварийный фонд Иркутска - это в основном деревянные двухэтажные дома на 8-16 квартир, которые активно строили в 1920-1960-е годы. Бывший ведомственный жилфонд: временные бараки для заселения работников предприятий, которые открывались на территории города. Они изначально не были рассчитаны на долговременное проживание. Задача состояла в том, чтобы быстро решить жилищные проблемы растущего населения Иркутска. Но в начале 90-х годов прошлого века предприятия начали закрываться, их жилищный фонд остался без надлежащего обслуживания, эксплуатации и быстро пришел в упадок. Сейчас такие дома есть в каждом округе Иркутска: 158 - в Свердловском округе, 140 - в Ленинском, 51 - в Октябрьском, 166 - в Правобережном. При этом всего в реестр аварийного жилищного фонда города включено 515 многоквартирных домов.

В 2019 году в стране начался второй этап расселения ветхого и аварийного жилья с участием Фонда содействия реформированию ЖКХ. Какая часть таких иркутских домов вошла в него?

Андрей Южаков: На сегодня в Иркутске 196 тысяч квадратных метров жилья считается ветхими и аварийными. Из них 127 тысяч - это жилье, признанное аварийным до 1 января 2017 года, а значит, подходящее под условия нацпроекта "Жилье и городская среда". Чтобы его все расселить, необходимо 7,6 миллиарда рублей, в том числе из средств Фонда содействия реформированию ЖКХ - 4,2 миллиарда. Но в проекте на Иркутск заложено 3,6 миллиарда рублей: 2,9 миллиарда поступят из Фонда содействия реформированию ЖКХ, 160,3 миллиона выделит областной бюджет, 546,5 миллиона запланировано в казне Иркутска.

На эти средства до сентября 2025 года планируется расселить 157 аварийных многоквартирных домов, или 66 тысяч "квадратов". Однако городская администрация нашла способ расселить все 314 домов, которые были признаны ветхими и аварийными до 1 января 2017 года. В рамках городской программы развития застроенных территорий мы привлекли средства инвесторов-застройщиков.

Расскажите подробнее про эту программу.

Андрей Южаков: Программа развития застроенных территорий (РЗТ) позволяет целые кварталы бараков заменить современным жильем и переселить туда сотни семей. Город на льготных условиях предоставляет строительным компаниям земельные участки под ветхими домами, застройщик переселяет людей за свой счет, сносит развалюхи и на их месте возводит новое жилье. К сожалению, применить такую схему удается не везде. Где-то жители соседних домов протестуют против уплотнения застройки, какие-то участки не нравятся самим компаниям. Наконец, приходится иметь дело и с недобросовестными предпринимателями. Механизм РЗТ предполагает четыре этапа: расселение аварийных домов, их снос, получение без торгов земельного участка и собственно строительство. Но если на участке есть свободное место, достаточное, чтобы поместился новый дом, бизнес порой норовит "пропустить" первые два пункта и сразу приступить к стройке. Тем не менее, почти четыре тысячи человек уже получили по этой программе новые квартиры.

Расселить за шесть лет почти 130 тысяч квадратных метров - непростая задача. Как Иркутск справляется с ситуацией? Сдерживает ли пандемия?

Андрей Южаков: Трудности есть. По плану в этом году в Иркутске необходимо расселить только 10,6 тысячи "квадратов" ветхого и аварийного жилья, то есть 8 процентов. Мы этот показатель перевыполнили и уже расселили 11 тысяч квадратных метров. Но чтобы достичь плановых цифр до сентября 2025-го, надо ежегодно сносить до 20-30 тысяч "квадратов". Проблема в том, что расчетная стоимость квадратного метра, установленная для программы расселения, далека от реальной. Федеральный центр считает, что 46 599 рублей за "квадрат" жилого помещения с полной отделкой, готового для проживания, Иркутску вполне достаточно. Тогда как на самом деле средняя цена в новостройках областного центра в этом году превысила 70 тысяч рублей за метр. Эту разницу приходится восполнять из городского бюджета. Мы, конечно, добиваемся от застройщиков минимальной цены. Стараемся, например, возводить жилье с нуля - это дешевле всего. В прошлом году заключали договоры на строительство по цене 55 тысяч рублей за квадратный метр. Но сейчас возникают сложности в связи с новым законом об эскроу-счетах. Если раньше деньги дольщиков сразу поступали на счет строительной компании, то теперь замораживаются на эскроу-счетах в банках, пока дом не будет сдан. Однако внести на этот счет деньги может лишь физическое лицо - в законе не предусмотрена ситуация, когда в стройку вкладываются федеральные или муниципальные средства. Как действовать в этой ситуации - непонятно. Покупать готовое жилье дороже. Но и тут администрация Иркутска объявляет аукционы на покупку квартир ниже рыночной стоимости. Мы рассчитываем на скидку, поскольку берем сразу большой объем жилья. Заявленная цена в среднем не превышает 62 600 рублей за "квадрат". Кроме того, не всегда возможно расселять, что называется, метр в метр - площади новостроек со старыми квартирами часто не совпадают. В этих случаях стараемся соблюдать интересы граждан - предоставляем более просторное жилье. Эта разница тоже ложится бременем на бюджет города. Сопутствующие расходы - на снос, оценку рыночной стоимости жилых помещений при изъятии их у собственников, охрану домов до полного расселения - также несет муниципалитет. Еще одна проблема - в объемах строительства. Сейчас в Иркутске ежегодно возводится не более 70-80 тысяч квадратных метров. И на этот объем ажиотажный спрос. А нам за пять лет надо расселить в полтора раза больше. Разумеется, дефицит, возникший на иркутском рынке недвижимости, усложняет выполнение программы расселения. Усугубила ситуацию и коронавирусная инфекция. Из-за того, что границы остаются закрытыми, стройкомпании не смогли привезти рабочих из стран ближнего зарубежья. Многие стройки встали. Правда, мы смогли выйти из положения - направили деньги на покупку готового жилья и квартир на вторичном рынке.

Какие, на ваш взгляд, положения программы расселения нуждаются сегодня в корректировке?

Андрей Южаков: Конечно же, необходимо увеличить софинансирование мероприятий по переселению из бюджета области и Фонда реформирования ЖКХ. Нужно приблизить расчетную стоимость квадратного метра к реальной, а также смягчить условия участия в программе, учитывая влияние пандемии на бизнес. Подготовили мы для федерального центра и проект поправок к закону об эскроу-счетах. Предлагаем разрешить выступать в качестве дольщиков не только физлицам, но и муниципалитетам в рамках жилищных программ. А еще администрация Иркутска разрабатывает новые условия программы развития застроенных территорий, чтобы можно было отсечь неблагонадежных застройщиков, но при этом не отпугнуть добросовестных.

В тему

С 2010 по 2018 год в Иркутске было ликвидировано 58 тысяч квадратных метров аварийного жилфонда. Около четырех тысяч жителей 195 снесенных домов получили новые квартиры.

Цифра

7,6 миллиарда рублей - реальная потребность в средствах для расселения всех иркутских домов, признанных до 2017-го ветхими и аварийными.