Голикова назвала регионы с наиболее высокой заболеваемостью COVID-19

В 35 российских регионах превышен показатель распространения коронавируса, отметила сегодня вице-премьер правительства Татьяна Голикова на встрече с депутатами Госдумы.

Наиболее высокие показатели распространения заболеваемости на 100 тысяч населения, по ее словам, отмечаются в Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Алтай, городе Москве, Республике Калмыкия, Магаданской области, Республике Тыва.

В среднем по России уровень заболеваемости COVID-19 составляет 1237 случаев на 100 тысяч населения. Но в некоторых регионах он превышен. В среднем на 100 тыс населения должно проводиться 150 тестов на коронавирус. В некоторых регионах, например, в Москве, делается намного больше.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что пока эпидемия в Россия находится в фазе роста. Из -за того, что в ряде регионов заболеваемость начала расти недавно.

"Мы предполагаем, что рост может продолжиться еще как минимум семь- десять дней", максимум он продлится две-три недели", - отметила эксперт. По ее словам, с наступлением холодов циркуляция респираторных вирусов становится менее активной, однако о реакции на холодные температуры коронавирусной инфекции пока сказать сложно. Вирус новый и недостаточно изучено его поведение.