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11.11.2020 05:20
Рубрика: Общество

Поучиться и остаться в профессии

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 254(8308)
В Алтайском крае более тысячи людей старшего возраста прошли профессиональное обучение в рамках национального проекта "Демография". Одним такое обучение помогает сохранить любимую работу или вновь вернуться в профессию, а кому-то - найти новое дело по душе.

- В этом году по нацпроекту "Демография" профессиональную подготовку должны пройти 1134 жителя края в возрасте от пятидесяти лет и старше, - отметили в региональном управлении по труду и занятости населения. - 1109 человек уже завершили учебу.

Фото: iStock
В России значительно выросло число вакансий с удаленной занятостью

Среди них и 57-летний начальник управления ветеринарии по Заринску и Заринскому району Андрей Гуж, который дистанционно прошел профессиональную переподготовку по программе "Управление персоналом" в омском институте.

- В нашей, как и в любой другой, профессии учиться нужно постоянно, - уверен Андрей Робертович. - Ведь все меняется - нормативные базы, технологии. Я дважды, в 2007-м и 2014 году, проходил переподготовку в Москве, а сейчас повысил квалификацию через центр занятости. Учеба была действительно интересной, потому что мы рассматривали много практических примеров. Уверен, что мне это пригодится в работе.

Получив красный диплом, Андрей Гуж сейчас активно применяет полученные знания в деле.

Кстати

В Михайловском районе Алтайского края благодаря нацпроекту "Демография" переобучают медиков-пенсионеров, которые в нынешнее сложное время готовы прийти на помощь более молодым коллегам.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край

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