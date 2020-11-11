В Алтайском крае более тысячи людей старшего возраста прошли профессиональное обучение в рамках национального проекта "Демография". Одним такое обучение помогает сохранить любимую работу или вновь вернуться в профессию, а кому-то - найти новое дело по душе.

- В этом году по нацпроекту "Демография" профессиональную подготовку должны пройти 1134 жителя края в возрасте от пятидесяти лет и старше, - отметили в региональном управлении по труду и занятости населения. - 1109 человек уже завершили учебу.

Среди них и 57-летний начальник управления ветеринарии по Заринску и Заринскому району Андрей Гуж, который дистанционно прошел профессиональную переподготовку по программе "Управление персоналом" в омском институте.

- В нашей, как и в любой другой, профессии учиться нужно постоянно, - уверен Андрей Робертович. - Ведь все меняется - нормативные базы, технологии. Я дважды, в 2007-м и 2014 году, проходил переподготовку в Москве, а сейчас повысил квалификацию через центр занятости. Учеба была действительно интересной, потому что мы рассматривали много практических примеров. Уверен, что мне это пригодится в работе.

Получив красный диплом, Андрей Гуж сейчас активно применяет полученные знания в деле.

Кстати

В Михайловском районе Алтайского края благодаря нацпроекту "Демография" переобучают медиков-пенсионеров, которые в нынешнее сложное время готовы прийти на помощь более молодым коллегам.