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11.11.2020 19:55
Рубрика: Общество

Газета для Тебы

Собираем народную библиотеку для таежного поселка
Текст: Юлия Потапова (Кемеровская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 255(8309)
Кемеровский филиал "РГ" отправил больше тысячи книг в труднодоступный поселок Теба на юго-востоке Кузбасса. Народная библиотека, собранная с помощью читателей нашей газеты, местными жителями очень востребована.

Гуманитарная акция "Книги в добрые руки" состоялась, несмотря на особый режим. Она стала пятой по счету - за четыре предыдущих лета литература была доставлена по земле, воде и воздуху в другие отдаленные поселки Горной Шории.

Фото: Юлия Потапова
В Кузбассе заработала умная библиотека

- Книги после "карантина", связанного с пандемией, мы в здании администрации расставили в шкафы, которые специально для этого приобрели, - рассказала корреспонденту "РГ" исполняющая обязанности главы поселка Татьяна Киженцева. - И теперь можем смело сказать: у нас в поселке есть библиотека! Жители приходят регулярно за книжками, которые, как положено, при выдаче на руки регистрируются в журнале.

Читатели - конечно, в основном люди среднего возраста и пожилые - поколение, привыкшее к бумажным носителям. Наибольшим спросом пользуются детективы, любовные романы и исторические произведения. К слову, в поселке, который отметил в прошлом году 145-летие, бережно хранят память о прошлом. По крупицам собирает экспонаты для собственного музея местный художник-краевед Виктор Харин. Каждая экспедиция с участием ребят из поселковой школы открывает новые страницы истории поселка. В дореволюционное время здесь была торговая база железоделательного завода, работал золотой прииск, а позже - исправительный лагерь и леспромхоз.

- И немало наших земляков участвовало в Великой Отечественной, - продолжает Татьяна Киженцева. - В честь всех, не вернувшихся с войны, установлен мемориал. Но в год 75-летия Победы мы решили напомнить о тех, кто, придя с боевого фронта, отправился на трудовой.

Путин раскритиковал систему закупки книг в библиотеки

Памятник землякам - камень в виде сердца, а на нем закреплены мраморные плиты с именами, которых уже больше семидесяти. И список пополняется.

...Мы сейчас собираем очередную партию книг для Тебы - народная библиотека должна пополняться. Если эпидситуация позволит, то наряду с гуманитарной акцией в 2021 году обязательно состоится экспедиция "РГ", в которой примут участие врачи и ученые-генетики. Пока же мы по сложившейся традиции оформили годовую подписку на "Российскую газету - Неделя". А это значит, что, несмотря на качество интернета, жители далекого таежного поселка будут в курсе всего самого главного в стране.

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