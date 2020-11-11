На публичных слушаниях в Законодательном собрании Новосибирской области прошло обсуждение проекта закона о региональном бюджете на 2021-й и плановый период 2022-2023 годов.

Несмотря на эпидемиологическую ситуацию по коронавирусу и требования безопасности, число участников слушаний не уменьшилось. Благодаря технологиям, обеспечивающим общение на дистанции, поучаствовать в рассмотрении бюджета смогли все желающие.

- Мы не закрыли дорогу общественности. Это была установка комитета, чтобы все могли высказать свое мнение. Поступающие предложения мы готовы учесть в рекомендациях публичных слушаний, - отметил заместитель председателя комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Валентин Сичкарев.

С основными докладами по бюджету выступили руководители региональных ведомств. Министр экономического развития области Лев Решетников сообщил, что проект бюджета рассчитан согласно консервативному сценарию социально-экономического развития с учетом негативного влияния пандемии на экономику и социальную сферу региона.

По данным минфина, валовой региональный продукт в 2020 году снизится на восемь процентов - до 1,2 триллиона рублей. Ожидать его восстановления до уровня 2019 года приходится лишь в 2023-м. Падение инвестиций в основной капитал оценивается в 18,5 процента, но ситуация начнет выравниваться уже в будущем году. Промышленное производство в целом покажет небольшой рост, розничная торговля сократится в этом году на семь процентов, а восстанавливаться начнет только с 2022 года.

Министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко сообщил участникам слушаний, что общий объем безвозмездных поступлений в бюджет Новосибирской области в 2021 году планируется в сумме 30,7 миллиарда рублей, и это в два раза ниже показателей 2020 года.

Приоритетными направлениями расходной части бюджета, как и прежде, остаются сферы образования (35,2 миллиарда рублей, или 25,8 процента от всех расходов бюджета), здравоохранения (23 миллиарда - 16,8 процента), труда и соцразвития (22,4 миллиарда рублей - 16,4 процента).

Несмотря на непростую ситуацию с формированием главного финансового документа, депутаты обратили внимание членов областного правительства на то, чтобы в бюджете были предусмотрены средства на продолжение жизненно важных программ - "Чистая вода", газификация, подготовка к зиме. В целом в приоритетах - здоровье людей, развитие человеческого капитала и комфортной среды проживания.

Председатель заксобрания Андрей Шимкив, комментируя итоги слушаний, отметил, что в бюджете 2021 года должны быть сконцентрированы ресурсы для сохранения здоровья людей.

- Экономика заботы должна быть приоритетом. Главная задача - покончить со всей этой заразой под названием "коронавирус". Тогда уже и будем планировать все остальное, - подчеркнул спикер.

Комментарий

Фото: Татьяна Кравченко

Валентин Сичкарев, зампредседателя комитета Законодательного собрания Новосибирской области по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности:

- Основа бюджета-2021 Новосибирской области - социальные обязательства по образованию, здравоохранению, защите семей с детьми.

Между первым и вторым чтениями региональный бюджет будет существенно пополнен федеральными средствами, и мы закладываем в Резервный фонд правительства области несколько миллиардов рублей для дофинансирования. Нынешняя напряженная ситуация при исполнении областного бюджета требует очень высокой консолидированной ответственности и со стороны депутатов, и со стороны всех субъектов права законодательной инициативы. Особое внимание хотел бы обратить на проработку проектно-сметной документации, подготовку экспертиз. Без этого невозможно получить финансирование на строительство различных объектов. Эта работа хромает в ряде районов области.