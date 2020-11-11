Новосибирский губернатор обсудил социальные проекты в двух районах

Зайти в гости
Перейти на RG.RU Владимир Снегирёв, собкор "РГ" в Праге

Новости

Режиссер "Метода 2" назвал актера Александра Петрова животным 13:41
Путин и Алиев не обсуждали размещение российско-турецких миротворцев 13:36
Квят высказался о шансах остаться в "Альфа Таури" 13:36
В России введут электронные сертификаты на ТСР 13:34
У погибшей в фитнес-клубе дочери актера Конкина пропали бриллианты 13:34
В Bellator назвали соперника российского чемпиона Немкова 13:30
В Петербурге ужесточили ограничения из-за коронавируса 13:26
Анастасия Ракова рассказала о поддержке многодетных семьей в Москве 13:08
В Москве зарегистрировано 4477 новых случаев COVID-19 12:57
Дуэйн "Скала" Джонсон перезапустит "Царя скорпионов" 12:51
"ЕР" предложила увеличить расходы на субсидирование авиаперелетов 12:50
Москва поддержит участие российской сборной в чемпионате Cybathlon 12:42
Официально: Netflix продлил "Академию "Амбрелла" на третий сезон 12:42
Путин проведет совещание по системам управления ядерным оружием 12:40
На подключение малых населенных пунктов к интернету предложили выделить 6,2 млрд рублей 12:31
Венгрия и Польша пригрозили заблокировать бюджет Евросоюза 12:31
МГУ стал лучшим вузом России в рейтингах RUR по медицине и наукам о жизни 12:28
Специалисты по безопасности раскрыли мошенническую схему в Twitch 12:15
СМИ: Карантинные ограничения в Швеции не привели к результату 12:14
В России могут официально появиться профессии писателя и композитора 12:12
На Казанском направлении МЖД изменится график движения электричек 12:11
Кириенко и Чернышенко возглавят группу по развитию креативных индустрий 12:03
Подозреваемым в убийстве Маругова предъявили обвинение еще по одному делу 11:58
HBO внезапно передумал снимать продолжение "Чужака" Стивена Кинга 11:55
Ученые приготовили лекарство от COVID на основе чаги 11:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Москва усилила ограничения из-за роста числа заболевших COVID-19
Москва усилила ограничения из-за роста числа заболевших COVID-19
Начался новый сезон олимпиады для поступления в МГИМО
Начался новый сезон олимпиады для поступления в МГИМО
Что такое "Российская газета" на самом деле
Что такое "Российская газета" на самом деле
11.11.2020 13:17
Рубрика: Власть

Новосибирский губернатор обсудил социальные проекты в двух районах

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Важные социальные проекты и программы в Болотнинском и Мошковском районах Новосибирской области в 2021 году будут продолжены. Об этом губернатор Андрей Травников заявил на совещании с представителями районов, которое провел в режиме видеоконференцсвязи.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

Андрей Травников назвал экономическую ситуацию в области хоть и сложной, но не кризисной. В этих условиях ощутимая поддержка федерального центра позволяет продолжить реализацию многих проектов.

- Мы сохраним весь социальный блок расходов, финансирование крупных инфраструктурных проектов. Заложены в бюджет и расходы на продолжение ранее стартовавших региональных проектов и программ. Кроме того, могу вас в этом заверить - ни один наказ депутатов заксобрания шестого созыва, ни один наказ, который будет сформирован депутатами седьмого созыва не будет исключен, - сказал Андрей Травников, обращаясь к участникам совещания.

Фото: Александр Кряжев/ РИА Новости
Новосибирский губернатор дал прогноз по ситуации с коронавирусом

Говоря о предстоящей в будущем году работе, он отметил, что в Мошковском и Болотнинском районах будут продолжены программы по расселению граждан из аварийного жилья, по строительству служебного жилья для молодых специалистов в сфере здравоохранения образования. В районах будут также строиться фельдшерско-акушерские пункты, население ряда отдаленных деревень получит возможность пользоваться интернетом и мобильной связью. Глава области указал на сохранение объема дорожного строительства и выделении областных средств на программу "Чистая вода" в рамках нацпроекта "Экология".

- Напоминаю, что при отборе проектов основной критерий - готовность. В первую очередь мы будем отбирать те проекты, для которых уже разработана ПСД, заложено оправданное техническое решение, - обратил внимание руководителей районов и муниципальных депутатов Андрей Травников.

С 1 января 2021 года стартует программа модернизации первичного звена в здравоохранении. Она предполагает строительство и ремонт поликлиник, а также обновление их материальной базы. Кроме того, руководство области выступает за возможность строительства школ с использованием механизма государственно-частного партнерства. Такой механизм уже применяется при строительстве сети поликлиник в Новосибирске. Он стал возможен благодаря соглашению, заключенному правительством области с группой компаний "ВИС".

- Нам нужно мобилизоваться для дальнейшего динамичного развития территории, работать единой командой: правительство Новосибирской области, администрации районов, депутаты Законодательного собрания региона, советов депутатов территорий. Мы продолжим работать именно в такой связке, - назвал Андрей Травников условие для выполнения стоящих перед районами задач.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирская область

Главное сегодня

"Деловой завтрак" с вице-премьером Викторией Абрамченко. Главное
Интервью председателя СК РФ Александра Бастрыкина "РГ". Главное
Интервью с вице-премьером - полпредом президента в ДФО Юрием Трутневым. Главное
За сутки в России подтвержден 19 851 случай COVID-19 в 85 регионах
В Подмосковье открыли движение по ЦКАД-3
ВС разъяснил, в каких случаях и в какие сроки можно оспаривать увольнение
Какими средствами оснащают воинские части