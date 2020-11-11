Новосибирский губернатор обсудил социальные проекты в двух районах

Важные социальные проекты и программы в Болотнинском и Мошковском районах Новосибирской области в 2021 году будут продолжены. Об этом губернатор Андрей Травников заявил на совещании с представителями районов, которое провел в режиме видеоконференцсвязи.

Андрей Травников назвал экономическую ситуацию в области хоть и сложной, но не кризисной. В этих условиях ощутимая поддержка федерального центра позволяет продолжить реализацию многих проектов.

- Мы сохраним весь социальный блок расходов, финансирование крупных инфраструктурных проектов. Заложены в бюджет и расходы на продолжение ранее стартовавших региональных проектов и программ. Кроме того, могу вас в этом заверить - ни один наказ депутатов заксобрания шестого созыва, ни один наказ, который будет сформирован депутатами седьмого созыва не будет исключен, - сказал Андрей Травников, обращаясь к участникам совещания.

Говоря о предстоящей в будущем году работе, он отметил, что в Мошковском и Болотнинском районах будут продолжены программы по расселению граждан из аварийного жилья, по строительству служебного жилья для молодых специалистов в сфере здравоохранения образования. В районах будут также строиться фельдшерско-акушерские пункты, население ряда отдаленных деревень получит возможность пользоваться интернетом и мобильной связью. Глава области указал на сохранение объема дорожного строительства и выделении областных средств на программу "Чистая вода" в рамках нацпроекта "Экология".

- Напоминаю, что при отборе проектов основной критерий - готовность. В первую очередь мы будем отбирать те проекты, для которых уже разработана ПСД, заложено оправданное техническое решение, - обратил внимание руководителей районов и муниципальных депутатов Андрей Травников.

С 1 января 2021 года стартует программа модернизации первичного звена в здравоохранении. Она предполагает строительство и ремонт поликлиник, а также обновление их материальной базы. Кроме того, руководство области выступает за возможность строительства школ с использованием механизма государственно-частного партнерства. Такой механизм уже применяется при строительстве сети поликлиник в Новосибирске. Он стал возможен благодаря соглашению, заключенному правительством области с группой компаний "ВИС".

- Нам нужно мобилизоваться для дальнейшего динамичного развития территории, работать единой командой: правительство Новосибирской области, администрации районов, депутаты Законодательного собрания региона, советов депутатов территорий. Мы продолжим работать именно в такой связке, - назвал Андрей Травников условие для выполнения стоящих перед районами задач.