Имя Владимира Тарасова и Натальи Касумовой в Красноярске известны многим, кто пострадал от их желания нажиться.
Сначала следствием было установлено, а 11 ноября и судом подтверждено, что Тарасов организовал самовольное строительство многоквартирного дома по улице Кандагарской.
Все началось с того, что этот человек с июля по август 2014 года под видом заключения договора займа похитил деньги одного из покупателей квартиры - больше одного миллиона рублей.
Следующая афера была уже совместной. Несколько лет, с января 2015 по январь 2018 года, Тарасов вместе с гражданкой Касумовой, руководителем агентства недвижимости, украли деньги покупателей 24 квартир в том же доме. Потом следствие подсчитает - мошенники присвоили больше 19 миллионов рублей.
Вот как выглядела их афера. Хищение денег совершалось под видом заключения с желающими стать новоселами договоров купли-продажи долей в праве общей долевой собственности и договоров возмездного оказания услуг по выделению долей.
Поразительно, но, обманывая граждан, им не сообщали, что по решению суда, принятому еще в 2016 году, дом, в котором так удачно торговали квартирами и долями в недвижимости, было решено снести как самовольную и опасную для людей постройку.
В общем, в феврале 2019 года дом был снесен. А граждане без жилья и без денег так и остались.
В Следственном комитете РФ корреспонденту "РГ" объяснили, что они пытаются помочь пострадавшим и оставшимся без денег людям. Так, в качестве обеспечительных мер по ходатайству следователей был наложен арест на два земельных участка Тарасова.
Попал под арест и земельный участок с автомобилем, принадлежащие руководителю агентства недвижимости Касумовой.
В среду приговором суда Тарасову было назначено наказание в виде 4,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Его подельнице Касумовой - суд дал 4 года лишения свободы в колонии общего режима с отсрочкой исполнения приговора.
Сейчас Следственный комитет назвал расследование подобного рода - одним из приоритетов в своей работе по защите прав граждан.
Практически ежедневно в сводках ведомства Александра Бастрыкина стали появляться сообщения о расследовании уголовных дел с многими пострадавшими. "Обманутые дольщики" - эти слова никому не надо расшифровывать. И за каждым таким человеком, как правило, трагедии целых семей, потерявших даже не столько деньги и жилье, сколько веру в справедливость.
Сейчас государство взяло такие стройки со многими неизвестными, под контроль и число пострадавших стало уменьшаться. Ну а Следственный комитет ищет "авторов" недостроя или, как в Красноярске, сомнительных самостроев.
Не секрет, что больше всего подобных незаконных домов было построено в Подмосковье, но и другие регионы не очень отстали.