Собранные Главным следственным управлением Следственного комитета РФ доказательства признаны судом достаточными для приговора двум мошенникам, которые обманули немало граждан в Красноярске.

Имя Владимира Тарасова и Натальи Касумовой в Красноярске известны многим, кто пострадал от их желания нажиться.

Сначала следствием было установлено, а 11 ноября и судом подтверждено, что Тарасов организовал самовольное строительство многоквартирного дома по улице Кандагарской.

Все началось с того, что этот человек с июля по август 2014 года под видом заключения договора займа похитил деньги одного из покупателей квартиры - больше одного миллиона рублей.

Следующая афера была уже совместной. Несколько лет, с января 2015 по январь 2018 года, Тарасов вместе с гражданкой Касумовой, руководителем агентства недвижимости, украли деньги покупателей 24 квартир в том же доме. Потом следствие подсчитает - мошенники присвоили больше 19 миллионов рублей.

Вот как выглядела их афера. Хищение денег совершалось под видом заключения с желающими стать новоселами договоров купли-продажи долей в праве общей долевой собственности и договоров возмездного оказания услуг по выделению долей.

Обманывая граждан, им не сообщали, что по решению суда дом было решено снести

Поразительно, но, обманывая граждан, им не сообщали, что по решению суда, принятому еще в 2016 году, дом, в котором так удачно торговали квартирами и долями в недвижимости, было решено снести как самовольную и опасную для людей постройку.

В общем, в феврале 2019 года дом был снесен. А граждане без жилья и без денег так и остались.

В Следственном комитете РФ корреспонденту "РГ" объяснили, что они пытаются помочь пострадавшим и оставшимся без денег людям. Так, в качестве обеспечительных мер по ходатайству следователей был наложен арест на два земельных участка Тарасова.

Попал под арест и земельный участок с автомобилем, принадлежащие руководителю агентства недвижимости Касумовой.

В среду приговором суда Тарасову было назначено наказание в виде 4,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Его подельнице Касумовой - суд дал 4 года лишения свободы в колонии общего режима с отсрочкой исполнения приговора.

Сейчас Следственный комитет назвал расследование подобного рода - одним из приоритетов в своей работе по защите прав граждан.

Практически ежедневно в сводках ведомства Александра Бастрыкина стали появляться сообщения о расследовании уголовных дел с многими пострадавшими. "Обманутые дольщики" - эти слова никому не надо расшифровывать. И за каждым таким человеком, как правило, трагедии целых семей, потерявших даже не столько деньги и жилье, сколько веру в справедливость.

Сейчас государство взяло такие стройки со многими неизвестными, под контроль и число пострадавших стало уменьшаться. Ну а Следственный комитет ищет "авторов" недостроя или, как в Красноярске, сомнительных самостроев.

Не секрет, что больше всего подобных незаконных домов было построено в Подмосковье, но и другие регионы не очень отстали.