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11.11.2020 13:50
Рубрика: Власть

Омский губернатор поздравил победителей конкурса "Большая перемена"

Текст: Светлана Сибина (Омск)
Губернатор Омской области Александр Бурков встретился с финалистами Всероссийского конкурса "Большая перемена". Из Международного детского центра "Артек", где состоялся решающий тур, ребята вернулись не с пустыми руками. Омскую область в финале одного из самых масштабных проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей" представляли двенадцать школьников. Шестеро стали победителями.
Фото: Правительство Омской области Фото: Правительство Омской области
Фото: Правительство Омской области

Четверо омских умников и умниц получили по одному миллиону призовых рублей, еще двое - по 200 тысяч. Эти деньги ребята смогут потратить на дальнейшее образование.

Глава региона поздравил победителей с высокими достижениями и посоветовал не останавливаться на достигнутом.

Фото: Сергей Мельников
Омский губернатор Александр Бурков протестировал троллейбусы "Адмирал"

- Вы сумели проявить свои способности, войти в число лучших школьников страны. Это - бесценный опыт. Но его важно развивать, - отметил Александр Бурков. - Знаете притчу о том, как ученики решили проверить преподавателя, задав вопрос, на который он не сможет дать ответа? Один из них зажал в ладонях мотылька и спросил: "Какая бабочка у меня в руках: живая или мертвая?". И готов был сжать ладони, в зависимости от ответа. Однако учитель мудро ему сказал: "Все в твоих руках". Вы должны запомнить эту ключевую фразу. Все в ваших руках, зависит от вас и будет обеспечено новыми знаниями. Двигайтесь вперед. Думаю, вас ждет большое и интересное будущее.

Школьники представили губернатору проекты и кейсы, которые принесли им успех. Глеб Кулагин (школа №30) подготовил проект арт-кластера на территории бывшей картографической фабрики. Софья Воронина (школа №38) - разработку идеи создания музыкального антикафе. Анастасия Скатова (школа №112) выполнила дизайн клуба для реализации молодежных проектов. Эрика Гембух (лицей №166) подготовила кейс "Персональный диетолог". Проект Владиславы Скосырской (школа №61) посвящен способам переработки макулатуры, пластика, утилизации отработанных батареек. Влад Елькин (лицей №92) представил сразу несколько оригинальных проектов, связанных с менеджментом: "Управление роем", "Семантические сети", "Умная парковка". Еще одна актуальная разработка школьницы Виктории Богданович связана с реконструкцией Дома культуры в поселке Таврическое.

- Идеи настолько зрелые и оформленные, что их уже можно брать и реализовывать, - такую оценку школьным проектам дал губернатор.

Фото: Правительство Омской области

Справка

Заявку на участие во Всероссийском конкурсе "Большая перемена-2020" подали 8433 старшеклассника Омской области, что составляет 20 процентов всех учащихся 8 - 10 классов. Соревнования проходили по девяти тематическим направлениям: "Расскажи о главном!", "Я творю!", "Сохраняй природу!", "Меняй мир вокруг!", "Будь здоров!", "Создавай будущее!", "Делай добро!", "Познавай Россию!", "Помни!".

В полуфинал конкурса вышло 94 омских школьника. По этому показателю Омская область вошла в пятерку лидеров среди сибирских регионов, сумев опередить традиционных конкурентов из Новосибирской и Томской областей.

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