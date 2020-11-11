Под Новосибирском задержали браконьеров, убивших 14 лосей

В Новосибирской области задержали восьмерых жителей поселка Сузун, подозреваемых в незаконной охоте.

Преступная группа браконьеров за несколько месяцев застрелила 14 особей лосей на особо охраняемой территории. В ходе обысков у сельчан были обнаружены 138 килограммов лосиного мяса, ружья, ножи, боеприпасы и радиостанции. Пятеро из задержанных уже привлекались к отвественности за аналогичные преступления.

- Возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 258 УК РФ - "Незаконная охота", - сообщает ГУ МВД России по Новосибирской области.

Сумма ущерба, нанесенного браконьерами природе, составила более миллиона рублей.