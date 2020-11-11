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11.11.2020 05:20
Рубрика: Общество

Прокуратура добивается сноса нелегальных гостиниц на Байкале

Текст: Екатерина Дементьева
Российская газета - Неделя № 254(8308)
На Байкале уже несколько лет ведется борьба с нелегальным бизнесом, паразитирующим на побережье озера. Этой осенью очередной раунд остался за природоохранной прокуратурой - суд удовлетворил иск о сносе нескольких незаконных гостиниц.
Многоэтажные особняки "с прекрасным видом" никак не тянут на скромные семейные коттеджи. Фото: Евгений Кравкль Многоэтажные особняки "с прекрасным видом" никак не тянут на скромные семейные коттеджи. Фото: Евгений Кравкль
Многоэтажные особняки "с прекрасным видом" никак не тянут на скромные семейные коттеджи. Фото: Евгений Кравкль

Примечательно, что в этот раз пали два "бастиона", которые до сих пор изо всех проверок выходили без потерь - одна из гостиниц весной даже использовалась под обсерватор.

- Установлено, что объекты расположены на территории Прибайкальского национального парка, построены с нарушением градостроительных и экологических норм, санитарно-эпидемиологического и противопожарного законодательства. Строения самовольные, владельцами не были получены разрешения на строительство, - перечисляют в Байкальской природоохранной прокуратуре итоги проведенной проверки, после которой и были поданы иски в суд.

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На Байкале распространена схема "маскировки" отелей под индивидуальные дома. Именно так, в кавычках, потому что трехэтажные хоромы, рекламирующиеся в интернете как гостиница с отличным видом, меньше всего похожи на скромный семейный коттедж. Но по документам это жилой дом. Обычно инвесторы выкупают приватизированную землю у местного жителя, получают (не всегда законно) в администрации разрешение на индивидуальное жилое строительство - для ИЖС не нужно проходить экологическую экспертизу, не надо заморачиваться ГОСТами и СНиПами - и строят что хотят. Естественно, при этом нарушается масса природоохранных норм и законов. И разумеется, налоги в бюджеты не поступают.

Этой же осенью довели до физического сноса недостроенную трехэтажную гостиницу. Решение по ней суд вынес еще год назад, но владелица все равно пыталась довести стройку до конца. Однако пандемия и иссякший поток туристов убедили ее в бессмысленности дальнейшего сопротивления. Женщина снесла объект за свой счет. Еще и вывоз строительного мусора пришлось оплачивать.

- Снос - это крайняя мера, - пояснила старший помощник прокурора по правовому обеспечению, взаимодействию со СМИ, рассмотрению обращений и приему граждан Наталья Рягузова. - Если есть возможность устранить нарушения, мы требуем только их устранения.

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