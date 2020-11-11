Кузбасские школьники после осенних каникул продолжают учиться дистанционно. Средней школе N8 города Топки облегчить работу в таком режиме помогла "Российская газета".

- Весной, когда началась пандемия, мы столкнулись с проблемами в организации онлайн-занятий, - сообщила "РГ" директор школы Ольга Логинова. - Школа у нас не цифровая, компьютерный класс есть, но техника уже морально устарела, и она не укомплектована ни веб-камерами, ни наушниками. Да и скорость интернета из-за контент-фильтрации снижена. Так что транслировать уроки в реальном времени практически невозможно.

Каждый учитель этой весной выходил из ситуации, как мог. Те, у кого не получалось вести занятия в режиме видеоконференцсвязи из дома, отправляли задания через родительские чаты в мессенджерах или по электронной почте. Другие записывали уроки на мобильный. В результате у многих телефоны и домашние компьютеры вышли из строя, не выдержав нагрузки, - заниматься приходилось с утра до ночи.

- А зачастую классные руководители просто разносили проверенные тетради по дворам. Благо, дети, которые у нас учатся (а их больше тысячи), живут в двух соседних микрорайонах, - продолжает директор. - В общем, даже в условиях нехватки учителей младших классов мы делали все, лишь бы ребята занимались. Зато теперь многие проблемы останутся в прошлом.

Когда стало ясно, что новый учебный год если и не начнется, то продолжится дистанционно, представители школы N 8 обратилась в кемеровский филиал "РГ". Так о непростой ситуации узнали на Топкинском цементном заводе. Последний в 1970-х построил для школы, отмечающей в этом году 50-летие, новое здание, и взял над ней шефство. В непростое постсоветское время цементники подшефных не бросили: помогли заменить окна, капитально отремонтировать спортзал, реконструировать пищеблок, а также купить те самые компьютеры. И вот теперь, благодаря информационной поддержке "РГ", предприятие выделило 112 тысяч рублей на оснащение класса информатики. Ноутбук с видеокартой, веб-камера, планшет, световая аппаратура и петличный микрофон подоспели как раз вовремя.

- Теперь каждый учитель записывает видеоуроки с высоким качеством изображения и звука, используя при необходимости планшет. А потом выкладывает запись в электронный журнал, прикрепив ее к домашнему заданию в программе "Электронная школа 2.0". Дети могут посмотреть интересующие их видеоматериалы в любое удобное время, - отмечает учитель информатики Павел Рудько.

Для записи уроков, проведения онлайн-конференций и обучения педагогов технологиям дистанционной работы в школе выделят специальную комнату. Ведь когда пандемия закончится, занятия в удаленном формате будут актуальны для ребят, которые по состоянию здоровья находятся на домашнем обучении постоянно. Да и про ежегодный карантин по гриппу и ОРВИ забывать не стоит.

Кстати

Школа N8 участвует в областном эксперименте по внедрению Яндекс-учебника. Он дает бесплатный доступ к одноименному интернет-сервису для учеников и программе профессионального развития для учителей. А второй эксперимент - "Сто дорог - одна моя" - посвящен ранней профориентации.

- Проект стартовал в 2018 году, и сейчас его участники учатся в четвертом классе, - уточнила Ольга Логинова. - Дорожная карта, кроме всего прочего, предусматривает экскурсии на производство, знакомство с разными профессиями. И в работе площадки под названием "Проспект цементников" активно участвуют родители наших ребят - наши бывшие ученики, которые сегодня трудятся на цементном заводе.