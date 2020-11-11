Зайти в гости
Перейти на RG.RU Владимир Снегирёв, собкор "РГ" в Праге

Новости

В России начали создавать двигатель для многоразовой ракеты "Крыло-СВ" 05:52
Более 400 российских миротворцев прибыли в Армению 04:41
Макрон предложил реформировать Шенгенскую зону 04:15
В Роспотребнадзоре обнаружили коронавирус в смывах с поверхностей 04:13
В Гидрометцентре пообещали аномальное тепло в Якутии 03:45
Российские военнослужащие привезли гуманитарный груз в Алеппо 03:26
В ряде регионов европейской части России резко похолодает 03:21
CNN: Заместитель главы Пентагона по разведке покинет свой пост 02:20
Мадуро рассказал о ходе испытаний вакцины "Спутник V" в Венесуэле 02:14
Нефть начала дорожать на позитивных ожиданиях рынка 01:23
Перед коррекцией орбиты МКС в российском модуле установили датчики 00:51
У футболиста "Краснодара" Вильены выявлен коронавирус 00:22
Менеджер Нурмагомедова намекнул на его возвращение 10.11.2020
Помпео предрек "передачу власти второй администрации Трампа" 10.11.2020
Власти Дании признали ошибочность уничтожения всех норок в стране 10.11.2020
В Москве скончались 73 пациента с коронавирусом 10.11.2020
Тестирование американской вакцины от COVID вскрыло побочные эффекты 10.11.2020
Чемпионы Европы Бойкова-Козловский проиграли короткую программу в Казани 10.11.2020
В Шереметьево сел самолет с отказавшей электрикой 10.11.2020
Ефремова поместят в ту же колонию, где отбывали наказание Кокорин и Мамаев 10.11.2020
МИД: Российско-турецкий центр в Баку не имеет отношения к операции в Карабахе 10.11.2020
В новогоднюю ночь все московские рестораны будут закрыты 10.11.2020
Путин рассказал Эрдогану о договоренностях по Карабаху 10.11.2020
В Армению прилетели 200 российских миротворцев 10.11.2020
ООН поблагодарила Россию за усилия по прекращению конфликта в Карабахе 10.11.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Сделать перерасчет за коммунальные услуги стало легче
Сделать перерасчет за коммунальные услуги стало легче
Начался новый сезон олимпиады для поступления в МГИМО
Начался новый сезон олимпиады для поступления в МГИМО
Что такое "Российская газета" на самом деле
Что такое "Российская газета" на самом деле
11.11.2020 05:10
Рубрика: Общество

Уроки информатики

Как кузбасской школе помогли наладить дистанционное обучение
Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 254(8308)
Кузбасские школьники после осенних каникул продолжают учиться дистанционно. Средней школе N8 города Топки облегчить работу в таком режиме помогла "Российская газета".
Топкинский цементный завод выделил 112 тысяч рублей на оснащение класса информатики в школе №8. Фото: ХК "Сибцем" Топкинский цементный завод выделил 112 тысяч рублей на оснащение класса информатики в школе №8. Фото: ХК "Сибцем"
Топкинский цементный завод выделил 112 тысяч рублей на оснащение класса информатики в школе №8. Фото: ХК "Сибцем"

- Весной, когда началась пандемия, мы столкнулись с проблемами в организации онлайн-занятий, - сообщила "РГ" директор школы Ольга Логинова. - Школа у нас не цифровая, компьютерный класс есть, но техника уже морально устарела, и она не укомплектована ни веб-камерами, ни наушниками. Да и скорость интернета из-за контент-фильтрации снижена. Так что транслировать уроки в реальном времени практически невозможно.

В московских школах появятся медиаклассы

Каждый учитель этой весной выходил из ситуации, как мог. Те, у кого не получалось вести занятия в режиме видеоконференцсвязи из дома, отправляли задания через родительские чаты в мессенджерах или по электронной почте. Другие записывали уроки на мобильный. В результате у многих телефоны и домашние компьютеры вышли из строя, не выдержав нагрузки, - заниматься приходилось с утра до ночи.

- А зачастую классные руководители просто разносили проверенные тетради по дворам. Благо, дети, которые у нас учатся (а их больше тысячи), живут в двух соседних микрорайонах, - продолжает директор. - В общем, даже в условиях нехватки учителей младших классов мы делали все, лишь бы ребята занимались. Зато теперь многие проблемы останутся в прошлом.

Когда стало ясно, что новый учебный год если и не начнется, то продолжится дистанционно, представители школы N 8 обратилась в кемеровский филиал "РГ". Так о непростой ситуации узнали на Топкинском цементном заводе. Последний в 1970-х построил для школы, отмечающей в этом году 50-летие, новое здание, и взял над ней шефство. В непростое постсоветское время цементники подшефных не бросили: помогли заменить окна, капитально отремонтировать спортзал, реконструировать пищеблок, а также купить те самые компьютеры. И вот теперь, благодаря информационной поддержке "РГ", предприятие выделило 112 тысяч рублей на оснащение класса информатики. Ноутбук с видеокартой, веб-камера, планшет, световая аппаратура и петличный микрофон подоспели как раз вовремя.

- Теперь каждый учитель записывает видеоуроки с высоким качеством изображения и звука, используя при необходимости планшет. А потом выкладывает запись в электронный журнал, прикрепив ее к домашнему заданию в программе "Электронная школа 2.0". Дети могут посмотреть интересующие их видеоматериалы в любое удобное время, - отмечает учитель информатики Павел Рудько.

Фото: iStock
Шадаев: Российские платформы для видеуроков в школах запустят в 2022 году

Для записи уроков, проведения онлайн-конференций и обучения педагогов технологиям дистанционной работы в школе выделят специальную комнату. Ведь когда пандемия закончится, занятия в удаленном формате будут актуальны для ребят, которые по состоянию здоровья находятся на домашнем обучении постоянно. Да и про ежегодный карантин по гриппу и ОРВИ забывать не стоит.

Кстати

Школа N8 участвует в областном эксперименте по внедрению Яндекс-учебника. Он дает бесплатный доступ к одноименному интернет-сервису для учеников и программе профессионального развития для учителей. А второй эксперимент - "Сто дорог - одна моя" - посвящен ранней профориентации.

- Проект стартовал в 2018 году, и сейчас его участники учатся в четвертом классе, - уточнила Ольга Логинова. - Дорожная карта, кроме всего прочего, предусматривает экскурсии на производство, знакомство с разными профессиями. И в работе площадки под названием "Проспект цементников" активно участвуют родители наших ребят - наши бывшие ученики, которые сегодня трудятся на цементном заводе.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область

Главное сегодня

"Деловой завтрак" с вице-премьером Викторией Абрамченко. Главное
Интервью председателя СК РФ Александра Бастрыкина "РГ". Главное
Интервью с вице-премьером - полпредом президента в ДФО Юрием Трутневым. Главное
Путин поручил Шойгу помочь семьям погибших летчиков
Москва усилила ограничения из-за роста числа заболевших COVID-19
Российские вузы опубликовали правила приема в новом учебном году
Лекарства от коронавируса будут выдавать бесплатно