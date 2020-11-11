Самые успешные в Омской области туристические маршруты наградят

Создатели самых интересных туристических маршрутов Омской области будут отмечены наградами. Такое решение принял региональный кабинет министров под руководством губернатора Александра Буркова.

Соответствующее постановление предусматривает поощрение администраций муниципальных образований за создание условий для развития туризма и разработку лучшего туристического маршрута-2020.

В список победителей вошли три района. Третью премию в размере 20 тысяч рублей завоевал Муромцевский район, вторую - 30 тысяч - Большереченский, первую - 50 тысяч рублей - Москаленский район.

Лучшими в 2020-м году признаны маршруты "Эколето на Ленево" в Муромцево, "Сибирские владения Деда Мороза" в Большеречье, а также "Соленое озеро Омского Прииртышья" в Москаленском районе.

Средства выделены в рамках реализации государственной программы Омской области "Развитие культуры и туризма" и будут направлены на дальнейшее развитие данных маршрутов.