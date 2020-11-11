Самые успешные в Омской области туристические маршруты наградят

Зайти в гости
Перейти на RG.RU Владимир Снегирёв, собкор "РГ" в Праге

Новости

Голикова: Загруженность коечного фона наиболее критична в 17 регионах 15:06
38-летний актер Берт Беласко найден мертвым в отеле 15:02
В Минздраве заявили о запуске массового производства вакцины "Спутник V" 15:00
Собянин: Следующие решения по COVID-19 могут быть приняты через 2-3 недели 14:52
ЕС ввел пошлины на американские товары на 4 миллиарда долларов 14:49
Путин сравнил системы управления ядерными силами и автомат Калашникова 14:44
Катки в Москве будут работать с ограничениями 14:37
Экономика Москвы вернется в норму к концу 2021 года 14:29
Россия закрывает торговые представительства в Литве и на Украине 14:19
Памятник Элине Быстрицкой открыли на Новодевичьем кладбище 14:14
На поверхностях в метро и автобусах Москвы коронавируса не нашли 14:12
Жители НАО стали получать бесплатные лекарства от коронавируса 14:10
Звезда "Побега" Вентворт Миллер заявил, что будет играть только геев 13:49
Режиссер "Метода 2" назвал актера Александра Петрова животным 13:41
Путин и Алиев не обсуждали размещение российско-турецких миротворцев 13:36
Квят высказался о шансах остаться в "Альфа Таури" 13:36
В России введут электронные сертификаты на ТСР 13:34
У погибшей в фитнес-клубе дочери актера Конкина пропали бриллианты 13:34
В Bellator назвали соперника российского чемпиона Немкова 13:30
В Петербурге ужесточили ограничения из-за коронавируса 13:26
Анастасия Ракова рассказала о поддержке многодетных семьей в Москве 13:08
В Москве зарегистрировано 4477 новых случаев COVID-19 12:57
Дуэйн "Скала" Джонсон перезапустит "Царя скорпионов" 12:51
"ЕР" предложила увеличить расходы на субсидирование авиаперелетов 12:50
Москва поддержит участие российской сборной в чемпионате Cybathlon 12:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Москва усилила ограничения из-за роста числа заболевших COVID-19
Москва усилила ограничения из-за роста числа заболевших COVID-19
Начался новый сезон олимпиады для поступления в МГИМО
Начался новый сезон олимпиады для поступления в МГИМО
Что такое "Российская газета" на самом деле
Что такое "Российская газета" на самом деле
11.11.2020 14:33
Рубрика: Власть

Самые успешные в Омской области туристические маршруты наградят

Текст: Светлана Сибина (Омск)
Создатели самых интересных туристических маршрутов Омской области будут отмечены наградами. Такое решение принял региональный кабинет министров под руководством губернатора Александра Буркова.
Фото: Светлана Сибина/РГ Фото: Светлана Сибина/РГ
Фото: Светлана Сибина/РГ

Соответствующее постановление предусматривает поощрение администраций муниципальных образований за создание условий для развития туризма и разработку лучшего туристического маршрута-2020.

Фото: Правительство Омской области
Омский губернатор поздравил победителей конкурса "Большая перемена"

В список победителей вошли три района. Третью премию в размере 20 тысяч рублей завоевал Муромцевский район, вторую - 30 тысяч - Большереченский, первую - 50 тысяч рублей - Москаленский район.

Лучшими в 2020-м году признаны маршруты "Эколето на Ленево" в Муромцево, "Сибирские владения Деда Мороза" в Большеречье, а также "Соленое озеро Омского Прииртышья" в Москаленском районе.

Средства выделены в рамках реализации государственной программы Омской области "Развитие культуры и туризма" и будут направлены на дальнейшее развитие данных маршрутов.

Фото: Минкультуры Омской области
В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омская область

Главное сегодня

"Деловой завтрак" с вице-премьером Викторией Абрамченко. Главное
Интервью председателя СК РФ Александра Бастрыкина "РГ". Главное
Интервью с вице-премьером - полпредом президента в ДФО Юрием Трутневым. Главное
Вакцина "Спутник V" показала 92 процента эффективности
Принят закон о повышении НДФЛ на доходы более 5 млн рублей в год
ВС разъяснил, в каких случаях и в какие сроки можно оспаривать увольнение
Какими средствами оснащают воинские части