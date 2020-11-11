Самые успешные в Омской области туристические маршруты наградят

Создатели самых интересных туристических маршрутов Омской области будут отмечены наградами. Такое решение принял региональный кабинет министров под руководством губернатора Александра Буркова.
Фото: Светлана Сибина/РГ
Соответствующее постановление предусматривает поощрение администраций муниципальных образований за создание условий для развития туризма и разработку лучшего туристического маршрута-2020.
В список победителей вошли три района. Третью премию в размере 20 тысяч рублей завоевал Муромцевский район, вторую - 30 тысяч - Большереченский, первую - 50 тысяч рублей - Москаленский район.
Лучшими в 2020-м году признаны маршруты "Эколето на Ленево" в Муромцево, "Сибирские владения Деда Мороза" в Большеречье, а также "Соленое озеро Омского Прииртышья" в Москаленском районе.
Средства выделены в рамках реализации государственной программы Омской области "Развитие культуры и туризма" и будут направлены на дальнейшее развитие данных маршрутов.
Фото: Минкультуры Омской области