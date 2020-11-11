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11.11.2020 20:27
Рубрика: Общество

Шаман и Лама назвали главное правило нового горнолыжного сезона

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Горнолыжный сезон в Шерегеше (поселок в Кемеровской области у подножья горы "Зеленая") начнется по новым правилам. Он откроется в предстоящие выходные. А сегодня его "благословили" Шаман Иргаш и Лама Еше Лэг Цог.

Они проверили обряд 11:11 11.11.2020 года (11 часов 11 минут 11 ноября 2020 года). Считается, что это самое благоприятное время для нового этапа. Впервые за 101 год магический для нумерологов день выпал на год с повторяющимися числами - 2020. И тем самым, уверены специалисты, усилил и без того мощную энергию, которая пробуждает новые возможности.

Фото: Фото предоставлено Домом Деда Мороза
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Шаман и Лама на вершине горы Зеленой провели свой обряд. Для хорошего сезона и отдыха гостей, чтобы гора их приняла, и погода не подвела. По словам Шамана и Ламы, духи гор все приняли хорошо. Но велели вести себя в этом сезоне осторожно.

И это понятно - вирус пока остается с нами и надо соблюдать все меры предосторожности. Того же требуют и условия, по которым пройдет этот зимний сезон в регионе. Надо будет соблюдать требования к расселению и меры профилактики, чтобы защитить персонал и обеспечить туристам комфортный и безопасный отдых.

14 ноября на курорте состоится традиционный фестиваль "Шерегешфест". На выкате сектора "А" после еще одного шаманского обряда - кормления огня на благополучие и хорошую погоду - гостей ждет показ и розыгрыш горнолыжной одежды от российских производителей. А также гонки на радиоуправляемых машинах с елями, спортивные соревнования и конкурсы, массовый спуск-баттл "Кто круче - лыжник или сноубордист?", спуск Дедов Морозов с горы и большой концерт. А на следующий день состоится семейный фестиваль "Нашествие сказок".

Готовность гостиниц, кафе, подъемников и пунктов проката к работе в особых условиях комиссия проверила заранее во всех горнолыжных комплексах региона. Специалисты Роспотребнадзора помогли разработать дополнительные требования к организации отдыха. Предложено выдавать туристам на прокат только ботинки, лыжи, сноуборды и лыжные палки, а шлемы, перчатки, носки, маски и очки из списка исключить. На канатно-кресельных дорогах вводится масочный режим. А в травмпункте курорта можно будет сдать пробы на коронавирус.

Фото: Елена Афонина/ТАСС
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Как сообщила пресс-служба областного правительства, персонал всех туристических объектов должен был пройти специальное обучение по противодействию распространению инфекции. В свою очередь, аптеки - обеспечены необходимыми объемами противовирусных препаратов и антибиотиков.

Эстафету открытия зимнего сезона подхватят курорты "Горная Саланга" в Тисульском районе, "Танай" в Промышленновском округе и "Югус" в Междуреченске. А в Шерегеше, по данным администрации Таштагольского района, принять гостей в середине ноября готовы более 220 объектов, включая двенадцать из шестнадцати канатных дорог. Впервые здесь одновременно заработают сразу три подъемника - канатно-кресельная дорога "Учебная" в секторе А, "Запад" в секторе Б и "Подкидывающая". На курорте оборудовано 26 горнолыжных трасс протяженностью более 56 километров, готовятся к работе 80 гостиниц в общей сложности более чем на 3,3 тысячи мест. Плюс несколько гостиниц, кафе и ресторанов будут откроются до конца года.

На заметку

Добраться до окрестностей Горы Зеленой можно будет на электричке, которая с 14 ноября начнет курсировать по маршруту Прокопьевск - Новокузнецк - Чугунаш.

Планируется, что поезд будет ходить по субботам и воскресеньям, а также в праздничные дни в период с 30 декабря по 10 января, 23 февраля и 8 марта 2021 года.

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