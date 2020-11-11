Чтобы стать подтянутыми и гибкими, сибиряки берут пример с шимпанзе, краба, скорпиона и другой живности. Среди любителей фитнеса набирает популярность сравнительно новый вид функциональной системы упражнений Animal flow, основанной на имитации движений животных. Со стороны это может показаться какой-то веселой игрой, родом из детства, но за кажущейся простотой стоит серьезное напряжение. А когда видишь, какие "обезьяньи" трюки выделывает автор Animal flow американец Майк Фитч, кажется, что повторить их сможет лишь цирковой гимнаст.

Юлия Крупницкая: Мы уткнулись в экран телефона и не замечаем того, что рядом. От этого страдает и зрение, и вестибулярный аппарат. Фото: Татьяна Кравченко

- Когда я посмотрела на видео, какие элементы входят в программу, мне казалось я никогда не смогу повторить их, - вспоминает Александра Федорцова. - Но спустя несколько занятий многое начало получаться. Это удивительно, кажется, что в другой ситуации прими ты такую позу - просто упадешь. Сам процесс тренировок очень интересен и с каждым разом понимаешь: могу и лучше.

Движения, как правило, плавные, что позволяет особым образом прорабатывать мышцы. Это требует больших усилий, признаются любители "звериного фитнеса", но система занятий продумана до мелочей начиная с самых простых элементов для новичков. Поначалу это статичные позиции и простые движения, постепенно к ним добавляются элементы плавного перехода из одного положения в другое и возникает тот самый "flow" - поток красивых, грациозных перемещений в подражание дикой природе.

Одна из главных фишек - полное отсутствие оборудования. Ни то что тренажеры, но даже гантели исключены. Максимум - специальный коврик.

- Вообще много места для занятий не требуется, - подчеркивает инструктор Animal flow Юлия Крупницкая. - Даже для упражнений, связанных с перемещением. Например, движения краба: человек встает на четыре конечности, но грудью вверх и в таком положении идет вперед и назад. При кажущейся простоте, у большинства сразу не получается. Вообще в Animal flow очень много опоры на руки, даже для меня, инструктора со стажем, к такой нагрузке привыкнуть было непросто. Около тридцати-сорока процентов веса тела мы переносим на руки.

Еще одна особенность - очень важна техника исполнения элементов. Поначалу здесь никому не дают сложных комбинаций, на первых порах важно понять, с чем имеешь дело. Не будет правильной техники - и распределение веса тела будет неправильным, а многие элементы просто не получится сделать.

Как поясняет Юлия Крупницкая, свой уровень постепенно повышают и инструкторы. На первом уровне сертифицированных занятий они изучают базу - технику перемещений обезьяны, краба, лягушки, скорпиона. Второй уровень - более сложные передвижения крокодила, леопарда, медведя. Все их связывает ряд переходных элементов, приписываемых просто некоему четвероногому существу, зверю. На тренировке начальную позицию так и называют "beast".

- Занятия начались в августе, мы расходились в полном восторге, ведь наконец-то после самоизоляции можно заниматься спортом, - вспоминает Александра Федорцова. - Хотя, конечно, и дома, и в парках выполняли какие-то упражнения, так что тело было подготовлено. Но когда я подошла к лестнице, поняла, что ноги ужасно трясутся. А позже выяснилось, что Animal flow в принципе задействует мышцы, о которых я не имела понятия. Каждый вечер, возвращаясь с тренировки, то тут что-то чувствуешь, то там. И понимаешь, что раньше эти участки просто не работали. Открываешь новые возможности собственного тела.

Впрочем, для человеческого организма эти возможности скорее можно назвать "хорошо забытыми старыми".

- Взять, например, зрение. Глазодвигательные нервы связаны с вестибулярным аппаратом, с осанкой, дыханием. Как только мы перестали опасаться того, что на нас кто-то нападет, смотреть по сторонам, наш вестибулярный аппарат начал работать хуже, - уверена Юлия Крупницкая. - А сегодня человек и вовсе уткнулся в экран телефона, максимум - боковое зрение в машине. Люди все чаще приходят на фитнес не столько чтобы похудеть, сколько привести в порядок важные функции организма.

И Animal flow, по словам его приверженцев, дает эту возможность. Для начала заставляет человека встать на четыре конечности - такой вид передвижения серьезно отличается от привычного нам. Зато он создает иной вид взаимодействия мышечных цепей, одновременной работы рук и ног. И все это при исключении осевой нагрузки на позвоночник. Это особенно важно для людей с проблемами опорно-мышечного аппарата, которым не показана серьезная вертикальная нагрузка.

Прямая речь

Юлия Крупницкая, инструктор Animal flow:

- Все мы в детстве ползаем. Но однажды встаем на две конечности и уже не возвращаемся "к истокам". Это, конечно, оправдано, ведь энергии при перемещении на двух конечностях тратится меньше. Но при этом существовавшие у ребенка нейронные связи нарушаются: когда взрослый человек встает на четвереньки и пытается выполнить команды тренера, поначалу руки и ноги будто не слушаются, все работает вразнобой. Даже чтобы просто двигаться вперед, новичок будет перемещать одновременно левые ногу и руку, затем правую. Тренировки позволяют синхронизировать работу полушарий.