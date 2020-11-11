Ученые обнаружили шестиглазого ската

Российско-японская группа исследователей открыла новый вид скатов в районе центральных Курил.

Несколько особей неизвестного ранее представителя хрящевых рыб были пойманы во время коммерческого рейса на промысле северного одноперого терпуга.

- Научное название нового ската - Bathyraja sexoculata, что дословно означает "шестиглазый", - рассказал главный научный сотрудник ВНИРО и Биологического института ТГУ Алексей Орлов. - Я предложил такой вариант из-за трех пар светлых пятен на диске и голове данного вида. Официальное же название новичка дано по месту вылова - симуширский скат.

Генетическая экспертиза подтвердила, что данный вид ската обладает уникальной последовательностью гена CO1 и ранее не встречался. Ученые предполагают, что шестиглазый скат является эндемиком и обитает только в водах России.

- Многие северотихоокеанские скаты обладают широким ареалом и встречаются в соседних с российскими водах Японии или США, -говорит Алексей Орлов. - Данный вид пока известен только из вод центральных Курил.