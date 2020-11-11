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11.11.2020 15:33
Рубрика: Общество

Умер тренер по биатлону Геннадий Челюканов

Текст: Максим Домчев
Геннадий Челюканов. Фото: Союз биатлонистов России Геннадий Челюканов. Фото: Союз биатлонистов России
Геннадий Челюканов. Фото: Союз биатлонистов России

В Новосибирске на 81-м году жизни скончался заслуженный тренер России по биатлону Геннадий Челюканов.

Об этом сообщается на сайте Союза биатлонистов России. "Память о замечательном тренере и выдающемся подвижнике сохранят в душе и сердце многие тысячи спортсменов и тренеров, которым посчастливилось работать с Геннадием Егоровичем. Союз биатлонистов России скорбит и выражает свои глубокие соболезнования родным и близким Геннадия Челюканова", - говорится в сообщении на сайте СБР.

Геннадий Челюканов сам занимался биатлоном с 1961 года, а в 1967 перешел на тренерскую работу и воспитал трех олимпийских чемпионов: Сергея Булыгина, завоевавшего золото в 1984 году, Анну Богалий, выигравшую награды высшего достоинства на Играх в 2006 и 2010 годах, и Светлану Ишмуратову, ставшую двукратной чемпионкой в 2006 году.

"Не стало моего наставника, тренера по стрелковой подготовке Геннадия Егоровича Челюканова... Не принимает сознание тот факт, что более не услышу, не зайду проведать, не посоветуюсь... Утрата огромна, как для всего биатлонного мира, так и для меня лично!!! Не поворачивается сказать "БЫЛ"... Он до последнего дня работал, помогал, консультировал и готовил спортсменам оружие", - написала в Facebook Анна Богалий.

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