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11.11.2020 04:44
Рубрика: Общество

Прогулки по Дворянскому гнезду

В Барнауле открыли историко-экологическую тропу
Текст: Сергей Зюзин (Барнаул)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 254(8308)
В Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтайского края (ГМИЛИКА) открыли историко-экологическую тропу "Дворянская усадьба: культурное пространство и природная среда". За Уралом это единственный музейный маршрут такого рода - к ХХI веку дворянских усадеб в Сибири почти не осталось. Барнаулу повезло - ГМИЛИКА размещается в здании, одним из первых хозяев которого был купец и золотопромышленник Эпиктет Олоровский.
После прогулки хорошо выпить чаю из настоящего самовара. Фото: ГМИЛИКА После прогулки хорошо выпить чаю из настоящего самовара. Фото: ГМИЛИКА
После прогулки хорошо выпить чаю из настоящего самовара. Фото: ГМИЛИКА

- Наша тропа - это познавательный пешеходный маршрут по усадьбе и отдельным экспозициям в здании. Он проходит через различные природные объекты, памятники культуры, архитектуры и истории, компактно расположенные на площади в три четверти гектара. Проект дает возможность соприкоснуться с исторической обстановкой далекого прошлого, побывать в уединенном уголке природы, не покидая город, - поясняет замдиректора музея Лариса Никитина.

Фото: Александр Пирагис/РИА Новости
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Идея открыть такую тропу родилась неслучайно. С 2010 года музей работает по комплексной культурно-просветительской программе "Экология через культуру".

- Мы решили найти смычку между экологическим богатством и культурным наследием. И здесь все лежало на поверхности - это история дворянской усадьбы городского типа, причем не только той, в которой расположен наш музей. Будем рассказывать и показывать, как жили в таких усадьбах дворяне. На сей счет сохранилось немало записей в других сибирских городах, например, в Томске. Типичная усадьба включала в себя особняк, хозяйственные постройки и обязательно приусадебный парк. Архитектор Александр Деринг, обследовавший территорию, утверждает, что здесь были еще часовня и беседка. Дворянская усадьба всегда была обособленным миром, в котором в условиях урбанистической среды росли и воспитывались дети.

Здесь можно прогуляться по тенистым аллеям, где растут деревья разных пород, например, молодые дубки, клен татарский и декоративная калина Бульденеж. В них вьют гнезда трясогузки-горихвостки. На старом тополе несколько лет живет пара коршунов, которая в нынешнем году вывела птенцов.

- Наша цель - показать, как человек может гармонично сосуществовать с природой в городской среде, - подчеркивает Лариса Петровна. - Это хороший повод поговорить с посетителями о нашей культуре, заострить их внимание на сохранившемся уголке городской природы.

Гуляя по усадьбе, можно познакомиться с работами колыванских камнерезов. Фото: ГМИЛИКА
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