В красноярском вузе раскрыли ячейку сторонников террористов

В Красноярске ФСБ и Росгвардия в одном из вузов пресекли деятельность группы студентов из Средней Азии, которые являлись сторонниками террористического движения "Джамаат Ансаруллох" (запрещена в России).

Как сообщила пресс-служба РУ ФСБ по Красноярскому краю, они проводили религиозные собрания, в ходе которых оправдывали деятельность этой организации. Оперативники установили, что студенты регулярно общались с участниками "Джаамата" за рубежом и получали от них идеологическую поддержку.

Сейчас все задержанные депортированы на родину.