Помощь пожилым людям в Кузбассе теперь оказывают быстрее и с максимальным учетом ресурсов и потребностей тех, кто в ней нуждается. Об этом - разговор с министром социальной защиты населения Кузбасса Еленой Ворониной.

Помощь пожилым людям в Кузбассе теперь оказывают быстрее и с максимальным учетом ресурсов и потребностей тех, кто в ней нуждается. Фото: Министерство социальной защиты населения Кемеровской области

Елена Анатольевна, как строилась работа с получателями социальных услуг в прежние годы, и что изменилось, когда Кузбасс вошел в пилотный проект по внедрению системы долговременного ухода в рамках национального проекта "Демография"?

Елена Воронина: Раньше информация о гражданах, нуждающихся в помощи социальных работников, в органы социальной защиты из учреждений здравоохранения не передавалась. И пациенты (одинокие пожилые люди, скажем, после инсульта или перелома шейки бедра), выписываясь из стационаров, сами должны были заботиться о том, чтобы добраться домой, а после обратиться за помощью к соцработникам или соседям. Учитывая, что ситуация у каждого своя, к сожалению, не все такие граждане получали необходимую помощь своевременно.

Именно для того чтобы обеспечить согласованность действий всех участников системы долговременного ухода (СДУ) и их взаимодействие с гражданами, нуждающимися либо потенциально нуждающимися в получении медицинской помощи или социальных услуг, в сентябре 2019 года был создан Единый координационный центр (ЕКЦ) на базе Комплексного центра социального обслуживания населения Кировского района города Кемерова. Почему выбрали именно это социальное учреждение? Просто оно одно из первых вошло в пилотный проект по внедрению СДУ и обладает хорошей материальной базой.

Чем конкретно занимается ЕКЦ?

Елена Воронина: Кузбасс входит в пилотный проект по внедрению системы долговременного ухода с 2019 года. Фото: Министерство социальной защиты населения Кемеровской области

Елена Воронина: Его основная задача - принять информацию о нуждающихся в социальных услугах гражданах от шестидесяти лет и старше из разных источников: учреждений социального обслуживания и здравоохранения, территориальных отделений Пенсионного фонда, филиалов Фонда социального страхования, бюро медико-социальной экспертизы, а также от родственников и ближайшего окружения этих граждан. Чтобы как можно быстрее выстроить маршрут оказания помощи. Максимально учитывая при этом потребности и ресурсы каждого человека.

Таким образом, в координационном центре концентрируются данные о пенсионерах с полной или частичной утратой способности к самообслуживанию, которые в силу заболевания не могут самостоятельно передвигаться. А также собирается информация о тех, кто уже пользуется услугами местных организаций соцобслуживания и получает медпомощь в рамках системы долговременного ухода. И ЕКЦ информирует граждан об этой системе, порядке включения в нее, правилах подготовки документов и подачи заявления, а также о социальном пакете долговременного ухода, формах и технологиях соцобслуживания, используемых в СДУ.

Информационный обмен в отношении граждан, которые нуждаются в помощи, осуществляется по строго определенному алгоритму. Скажем, если человек, пользующийся услугами отделения соцобслуживания, вдруг почувствует себя плохо, то уже в течение одного дня в отделении составят сигнальную карту и направят скан-копии необходимых документов в ЕКЦ. А центр, в свою очередь, передаст сведения в медицинскую организацию и внесет в специальный реестр.

Что можно сказать об итогах первого года работы Единого координационного центра? В каких сложных ситуациях проявилась необходимость в нем?

Елена Воронина: За минувший год в базе ЕКЦ зарегистрировано более трех тысяч сигнальных карт. 1682 заявки от нуждающихся в комплексной помощи поступило из центров социального обслуживания населения, 1 395 - из организаций здравоохранения. Всем этим людям оказана комплекс-ная помощь. Заявки из центров социального обслуживания поступают от соцработников, которые оценивают состояние здоровья граждан, обслуживаемых на дому. И если зафиксировано ухудшение (за исключением, конечно, случаев, когда человеку необходима экстренная помощь), то после оформления сигнальной карты к гражданину придет участковый врач. Например, такая помощь была своевременно оказана кемеровчанке Марии Ивановне. Несмотря на то что жалоб от женщины не поступало, соцработник, заметив, что ее подопечная стала менее активна, побледнела и перестала следить за собой, вызвала врача на дом. Как оказалось, у Марии Ивановны обострились давнее хроническое заболевание, и ей вовремя помогли.

Заявки из организаций здравоохранения оформляют медработники, ответственные за это направление, по заключению лечащих врачей стационаров или участковых терапевтов. Они подробно расписывают все рекомендации и противопоказания. При этом сигнальная карта через ЕКЦ поступает именно в Комплексный центр социального обслуживания по месту жительства пациента. Даже если, к примеру, житель Прокопьевска в данный момент лечится в областной больнице, рекомендации через ЕКЦ будут направлены туда, где он проживает постоянно. И сразу же после выпис-ки к нему придет социальный работник. На основании сигнальной карты он будет, в частности, следить за приемом лекарств, готовить еду в соответствии с рекомендованной диетой, а также организовывать прогулки на свежем воздухе. При этом все действия, конечно же, совершаются только с согласия гражданина.

Об опыте работы ЕКЦ шла речь на Межрегиональной практической конференции с представителями Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, которая недавно состоялась в режиме видеоконференцсвязи. Что больше всего интересовало коллег?

Елена Воронина: На конференции прозвучало свыше тысячи вопросов по организации работы центра. В основном они касались практических аспектов: с чего началось межведомственное взаимодействие, какие документы оформлялись, как удалось убедить всех участников процесса взять на себя дополнительную нагрузку и ответственность, кто должен руководить этой работой в медучреждениях и социальной службе, какие разделы есть в сигнальной карте и почему они именно такие. Интересовались и материальной базой, и программным обеспечением, а также обучением сотрудников и участников процесса, уровнем их должностей и оплатой труда.

А объем обязанностей специалистов ЕКЦ растет. Помимо всего прочего, они проводят анализ, обмен и передачу информации в рамках межведомственного взаимодействия с участниками системы долговременного ухода, ведут единую базу данных таких граждан, информируют негосударственные организации о возможности участия в СДУ, оказывают им необходимое содействие. А еще - консультируют родственников, осуществляющих уход, в том числе по вопросам деятельности "Школ ухода", готовят информационно-разъяснительные материалы по СДУ.

Важно отметить, что обмен сведениями ЕКЦ осуществляет со всеми медицинскими организациями и учреждениями социального обслуживания (а не только с теми, которые вошли в пилотный проект) с использованием информационной системы и соблюдением требований действующего законодательства о защите информации.

Ключевой вопрос

Что удалось и еще требуется улучшить в плане автоматизации процесса, контроля своевременности, полноты и качества социальных услуг, предоставляемых пожилым гражданам и инвалидам?

Елена Воронина: Напомню, что Кузбасс входит в пилотный проект по внедрению системы долговременного ухода с 2019 года. Его участниками уже стали шесть из 34 муниципальных образований, семнадцать организаций социального обслуживания на дому (четырнадцать из них присоединились в 2020-м), восемь стационарных организаций социального обслуживания (в этом году прибавились четыре) и семнадцать медицинских организаций (плюс четырнадцать в этом году).

Согласно результатам проведенной оценки степени зависимости получателей услуг от посторонней помощи, к третьей-пятой группам ухода (то есть нуждающимся в социальном обслуживании в рамках системы СДУ) отнесено 8640 человек, или 45 процентов граждан, состоящих на социальном обслуживании.

В 2021 году в систему долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами будет входить уже 18 муниципальных образований, 42 организации социального обслуживания (63 процента всех организаций соцобслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов) и 30 медицинских организаций региона (64 процента).

ЕКЦ можно смело назвать сердцем проекта по внедрению системы долговременного ухода. С января 2022-го в эту систему войдут все медицинские учреждения и организации социального обслуживания муниципальных образований Кузбасса. Кроме того, в той или иной степени к СДУ постепенно подключаются и другие ведомства. Ведь культура, спорт, образование и профессиональная переподготовка влияют на степень активности жизни человека в любом возрасте. Уже заключены соответствующие соглашения на региональном и муниципальном уровнях - между органами исполнительной власти и между учреждениями.

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