В Новосибирской области открыли новые лаборатории для тестов на COVID-19

Новое оборудование для ПЦР-диагностики коронавируса получили пять медицинских учреждений региона. В их числе лаборатория Новосибирской областной больницы. Мощные автоматические амплификаторы позволят увеличить количество проводимых тестов.

- До эпидемии коронавируса метод ПЦР не был массовым, и не предполагал такого большого количества исследований. Сейчас главная задача - увеличить объемы. Кроме оборудования нужен подготовленный персонал - будут сформированы дополнительные бригады, для этого мы сейчас обучаем врачей и лаборантов, - рассказал главный специалист по клинической лабораторной диагностике Новосибирской области Илья Пикалов.

Новое оборудование удалось получить в рекордно короткие сроки. Для его установки пришлось отремонтировать боксы.

Новые комплекты также запущены в работу для центра крови, инфекционной больницы №1, детской больницы №3 и городской больницы №1.

По данным Ильи Пикалова, перебоев с расходными материалами в регионе нет, лаборатории работают с диагностическими наборами новосибирского производителя реагентов для ПЦР, логистика выстроена.

В настоящее время в Новосибирской области тестирование на коронавирус проводят 17 лабораторий: областные, частные и федеральные, а также лаборатория областного Центра гигиены и эпидемиологии. Их мощностей сегодня достаточно, чтобы обеспечить тестирование пациентов инфекционных стационаров. К лаборатории областной больницы прикреплен госпиталь на базе больницы №11.

- Две недели назад региональный минздрав принял решение, что мы забираем практически весь объем больницы №11, 300 проб в сутки. За это время мы ни разу не нарушили регламент - 300 проб мы делаем каждый день, через 24 часа они получают результат, - отметил Илья Пикалов.

Учитывая эпидемиологическую ситуацию в регионе, минздрав Новосибирской области принял решение оснастить оборудованием для проведения ПЦР-диагностики еще три медицинские организации.