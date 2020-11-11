На второй сессии Законодательного собрания Новосибирской области депутаты седьмого созыва приняли актуальные для региона законопроекты, а также заслушали доклад руководителя регионального минздрава об эпидемиологической ситуации и мерах, принимаемых для борьбы с пандемией.

Окончательно определившись с кандидатурами на должности председателей комиссий регионального парламента и их заместителей, депутаты утвердили изменения в законе об областном бюджете на текущий год. Как пояснил министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко, корректировки связаны прежде всего со значительным трансфером из федерального бюджета, перераспределением расходов, направленных на меры, которые пришлось принимать в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Общий объем дополнительных средств, поступивших в бюджет области в этом году, превысил одиннадцать миллиардов рублей, а всего из федерального бюджета региону направлено двадцать миллиардов. Заместитель председателя комитета зак-собрания по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Валентин Сичкарев сообщил, что в качестве компенсации части выпадающих доходов областного бюджета получено 2,5 миллиарда рублей. Еще восемь миллиардов предназначено на социальные выплаты, из них три миллиарда - для семей с детьми. Около восьми миллиардов рублей приходится на дорожный фонд - в частности, на строительство крупных объектов. В их числе - четвертый мост, автомобильные развязки к новой ледовой арене, дорога "Кочки - Павлодар". Также целевые средства будут направлены на закупку детского питания. Дополнительные двести миллионов рублей направят на поддержку аграрного сектора.

- Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции какие-то предприятия были вынуждены приостановить работу, в целом по региону снизились экономические показатели, поэтому по итогам года бюджет недополучит примерно три миллиарда налогов и акцизов. Дополнительные федеральные средства частично компенсируют выпадающие доходы. Но и внутри нашего бюджета произошло существенное перераспределение - правительство страны дало право субъектам федерации в течение года формировать резервный фонд, из которого можно направлять средства на борьбу с COVID-19. Это: поддержка врачей, увеличение коечных фондов, приобретение медикаментов, оснащение больниц. Правительство области уже воспользовалось этой возможностью, и 1,9 миллиарда рублей из резервного фонда переброшено на эти цели, - прокомментировал заместитель председателя комитета заксобрания по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Валентин Сичкарев.

Глава региона Андрей Травников назвал важнейшим решением федеральной власти помощь регионам в связи с непростой экономической ситуацией. В Новосибирской области благодаря дополнительным средствам сохранено финансирование приоритетных направлений, включая социальную поддержку ветеранов, многодетных семей, индексацию заработной платы бюджетникам. Не была остановлена реализация нацпроектов, федеральных и региональных программ.

Но, главное, как подчеркнул на сессии губернатор, благодаря федеральной поддержке в области смогли подготовиться к осеннему росту заболеваемости.

По данным министра здравоохранения области Константина Хальзова, за лето была проведена серьезная работа по модернизации больниц и обеспечению их кислородом, приобретено необходимое оборудование и средства индивидуальной защиты. Перепрофилировано 5,4 тысячи койкомест в 54 медицинских организациях, увеличен штат диспетчерских горячих линий.

- Если сравнивать первую и вторую волну COVID-19, они кардинально различаются. Основное отличие - первая волна длилась с 18 марта до конца июля, а вторая уложилась в первые три недели сентября, когда мы увидели колоссальный прирост пациентов с острыми респираторно-вирусными инфекциями. Это огромная нагрузка на всю систему здравоохранения. Количество вызовов врачей на дом выросло в четыре-пять раз, - отметил руководитель ведомства. - В Новосибирске сегодня работают 188 бригад, которые обслуживают вызовы на дому. В структуре службы скорой помощи создано сорок специализированных коронавирусных бригад. Весной их было 26, и они справлялись с этой работой, сейчас таких бригад в полтора раза больше.

Спикер заксобрания Андрей Шимкив, обращаясь к коллегам, отметил, что все знают о непростой ситуации с оказанием медицинской помощи больным с коронавирусом, о недостатке медпрепаратов, поэтому нужны действительно конструктивные предложения. По мнению вице-спикера Наталии Красовской, областному минздраву необходимо более развернуто давать информацию, которая помогала бы людям без паники действовать в случае появления первых симптомов коронавирусной инфекции. Также нужна оперативная информация о наличии лекарств в аптеках.

- Меры по подготовке системы здравоохранения приняты беспрецедентные. Но не все сработало. Мне жалуются избиратели, что часами не могут дозвониться до больниц и вызвать врача, скорую помощь ждут часами. В сложившихся условиях многие заболевшие коронавирусом, не получив необходимого лечения, вынуждены заниматься самолечением, обрекая себя на возможные осложнения, - отметил депутат Александр Козлов.

- Хочу передать от своих избирателей, от всех жителей области благодарность врачам, всему медицинскому персоналу за их самоотверженный труд. Но ситуация такова, что люди ищут необходимые лекарства, неделями стоят в очередях, чтобы пройти КТ, сделать тест и даже платят деньги, чтобы эта очередь "продвинулась", - продолжил тему депутат Роман Яковлев.

Заместитель председателя комитета заксобрания по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению Константин Антонов предложил изучить московский опыт, где разворачивают ковидные госпитали для того, чтобы не закрывать стационары плановой помощи, чтобы скорые по несколько часов не стояли в очередях у больниц. Чтобы те, кому необходима неотложная помощь, получили ее оперативно.

Как было отмечено на сессии, Новосибирская область получит 105 миллионов рублей из резервного фонда правительства РФ на покупку лекарств для пациентов, которые лечатся от коронавируса дома. Ранее регион закупил пять тысяч экспресс-тестов для распределительных инфекционных госпиталей, которые позволяют подтвердить диагноз в течение часа.

Важно

Депутаты Законодательного собрания проголосовали за закон, ограничивающий работу пивных, расположенных в многоквартирных домах. Закон вступает в силу с 1 января 2021 года. Согласно ему, площадь торгового зала в подобных заведениях должна составлять не менее пятидесяти квадратных метров.

- Речь идет прежде всего так называемых "наливайках", работа которых создает неудобства для жителей многоквартирных домов, - пояснил заместитель председателя комитета заксобрания по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношения Денис Субботин. - Надеемся, что принятые меры снимут подавляющую часть недовольства граждан.

Комментарий

Фото: Татьяна Кравченко

Андрей Шимкив, председатель Законодательного собрания Новосибирской области:

- В повестку сессии был внесен дополнительный вопрос о повышении единого тарифа на услуги регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. По нашему общему убеждению, это недопустимо, тем более в нынешней ситуации, когда президент России и правительство страны ищут средства, чтобы поддержать население, оказать помощь бизнесу. Мы планируем обратиться к руководству ФАС России по вопросу отмены повышения на сорок процентов тарифа на вывоз мусора.

Между тем

В Законодательном собрании Новосибирской области будет создана рабочая группа, которая займется изучением вопроса, касающегося распределения лицензий на охоту. По словам спикера парламента Андрея Шимкива, здесь необходимо навести порядок. "Сейчас только десять процентов путевок приходится на угодья общего пользования, а девяносто - на частные", - отметил Андрей Шимкив.