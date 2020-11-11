В Новосибирской области произошло убийство в колонии

В Убинском районе Новосибирской области произошло убийство в колонии № 13. Об этом агентству ТАСС рассказал источник в органах региональной власти.

- Как сообщил начальник колонии, один заключенный убил другого, что-то не поделили. О бунте речи не идет, - уточнил собеседник.

Сейчас на месте работают сотрудники полиции.

По словам старшего помощника руководителя следственного управления СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасии Кулешовой, в колонии действительно было найдено тело мужчины.

- Проводится проверка, следователь выехал на место, - сказала она, также опровергнув информацию о бунте.