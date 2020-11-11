В Омске заработал единый центр госпитализации коронавирусных пациентов

Инфекционная обстановка в Омской области, как и во всей России, остается напряженной. Поэтому на помощь врачам брошены все силы. Терапевтам переданы правительственные автомобили. Врачам активно помогают преподаватели медуниверситета и волонтеры. Власти в оперативном режиме решают проблемы дефицита лекарств, координируют работу "неотложки". "COVID-19 можно победить, только объединив усилия", - уверены специалисты.

Александр Бурков регулярно выезжает в городские и сельские клиники. И о том, что там происходит, знает не понаслышке. Фото: Правительство Омской области

Глава региона ежедневно обсуждает с врачами, министрами и экспертами возникающие проблемы. Чтобы держать руку на пульсе, выезжает в городские и сельские клиники. И о том, что там происходит, знает не понаслышке.

- В поликлиниках сегодня болеют пятнадцать-двадцать процентов врачей. При этом нагрузка возросла в два-три раза, в том числе и на "скорую". Нет лекарств, омичи тоже идут в стационары. Именно поэтому решено усилить поликлиническое звено, - поясняет губернатор Александр Бурков.

Сегодня в поликлиниках, стационарах, COVID-центрах уже работают студенты и преподаватели медуниверситета, а также волонтеры.

Чтобы четко координировать выезды "неотложки", на базе скорой помощи заработал единый центр госпитализации коронавирусных пациентов. Только за одни сутки через него проходит более ста пациентов.

По распоряжению главы региона, поликлиникам передали пятьдесят служебных автомобилей правительства.

- До пандемии мы обходились четырьмя машинам. Сейчас нагрузка выросла втрое. И те пять машин, которые нам дополнительно выделили, - хорошее подспорье для дежурных врачей, - делится терапевт поликлиника ГБ-1 им. Кабанова Ольга Смиренина. - Все автомобили работают с раннего утра и до последнего пациента. Ежедневно успеваем объехать полсотни адресов.

Еще двадцать служебных машин медикам выделила мэрия. Свои автомобили клиникам передает омский бизнес. На помощь врачам приходят волонтеры, которые бесплатно возят терапевтов по вызовам на личном транспорте.

В стационарах растет число коек. Если на начало октября их было 1,5 тысячи, то теперь уже более 3,6 тысячи. Ковидных больных начал принимать новый военный госпиталь. Чтобы был резерв, кислородом оборудуют санатории. К счастью, проблем с обеспечением кислородом в регионе, имеющем на своей территории профильный завод, нет.

Сегодня резервный коечный фонд создается не только в Омске, но и в крупных районных центрах. На днях глава региона оценил готовность инфекционного госпиталя в Калачинске. Уровень персонала ЦРБ и поликлиники района позволяет решать сложные задачи. Готова к работе третья бригада скорой помощи, способная обслуживать ковидных больных.

- Четыре таких стационара уже открылось в райцентрах на прошлой неделе. На этой откроем еще пять, - сообщил Александр Бурков. - Здесь будут предусмотрены дополнительные койки на случай вспышки инфекции. Обеспечение кислородом и ИВЛ-аппаратурой предусмотрено.

При этом власти акцентируют, что плановая и неотложная помощь, которую врачи оказывают в ежедневном режиме, тоже не должна давать сбоев. В поликлиниках установлено правило - не оставлять без внимания ни одного пациента.

Остается напряженной ситуация с лекарствами. Омичи скупают таблетки впрок, даже если не болеют. К тому же дефицит препаратов отмечается по всей стране.

- Сложность в том, что производителям выгодно поставлять медикаменты в столицу, где спрос и цены еще выше, - поясняет Александр Бурков. - Но мы уже напрямую обратились к 25 производителям с просьбой обеспечить медикаментами аптеки региона. А параллельно работаем с антимонопольной службой, чтобы сбить незаконный рост цен на лекарства.

Губернатор также поручил создать в регионе единый информационный портал, зайдя на который омичи смогут увидеть наличие препаратов в аптеках и узнать соответствующий номер телефона.

Справиться с пандемией можно только общими усилиями. Задача омичей - носить защитные маски и перчатки. Соблюдать разумную социальную дистанцию. Оберегать от лишних контактов пожилых родителей. И тогда вирус отступит.

Тем временем

В Омск поступило пятьдесят новых кислородных концентраторов, необходимых для экстренной помощи пациентам, страдающим коронавирусной инфекцией, пневмонией и другими бронхолегочными заболеваниями. Новые приборы уже получили МСЧ № 7, горбольницы №№ 7, 17, а также инфекционная клиническая больница № 1 имени Далматова.