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11.11.2020 09:58

Каждый будет услышан: В КЧР заработал цифровой Центр управления регионом

Текст: Валерий Николаев
В Карачаево-Черкесии состоялось открытие Центра управления регионом. Новое координационное учреждение позволит объединить все функционирующие в субъекте сервисы в единую систему по взаимодействию граждан и власти. Одним из базовых элементов станет платформа обратной связи с гражданами, которая интегрирована с порталом Госуслуг.
Фото: Пресс-служба главы КЧР Фото: Пресс-служба главы КЧР
Фото: Пресс-служба главы КЧР

"Эта платформа позволит в первую очередь лично мне, а также руководителям органов власти всех уровней̆ быть в курсе насущных проблем наших жителей̆, держать руку на пульсе и оперативно решать вопросы, которые сделают жизнь наших граждан комфортнее. Именно в этом и заключается главная цель и миссия проекта. Диалог власти с населением сегодня стал в разы проще и быстрее. Особую роль в этом играют наши граждане - с активной̆ позицией̆, неравнодушные и небезучастные.

В итоге, любое ответственное лицо в нашей̆ республике, начиная от руководителя ТСЖ до министра и высшего должностного лица, должны быть на сто процентов информированы о том, как живут наши граждане даже в самых отдаленных населенных пунктах и с какими проблемами они сталкиваются. Каждый̆ будет услышан. Причем опыт уже показал, что круг поступающих вопросов широк: от перегоревшей̆ лампочки в подъезде до необходимости строительства крупного соцобъекта", - написал в Instagram глава региона Рашид Темрезов.

Как отметил руководитель Центра управления регионом в КЧР Ахмат Аппаков, главная задача - это с помощью цифровых технологий настроить взаимодействие органов власти и людей таким образом, чтобы ни один человек не оставался наедине со своими проблемами и оперативно получал конкретное решение и четкий ответ по проблемным вопросам.

Концепция ЦУР заключается в четырех составляющих: "Все знаем - быстро решаем - не допускаем - информируем".

Первый этап предполагает создание карты проблем, выявление точек напряженности и отображение динамики по решению проблем. Второй - включает оперативное доведение проблем до исполнителей и их качественные решения в регламентированные сроки. Третий - подразумевает предотвращение аналогичных проблем в будущем. Четвертый - обратная связь на предыдущие этапы.

Коллектив координационного Центра сформирован из представителей министерств и ведомств, отвечающих за различные отраслевые направления. Помимо восьми обязательных: здравоохранение, образование, соцзащита, транспорт, дороги, ЖКХ, ТКО, энергетика, добавлены три дополнительных отраслевых блока: экология, молодежная политика, физическая культура и спорт.

Отметим, в республике уделяется пристальное внимание прямой коммуникации власти и граждан, в том числе и через интернет. В начале года создано управление главы и правительства КЧР по работе с обращениями граждан в социальных сетях, успешно функционирует также система управления коммуникациями "Инцидент Менеджмент". Кроме того, глава республики Рашид Темрезов с помощью своих официальных аккаунтов в социальных сетях выступает на различные злободневные темы и отслеживает все поступающие обращения от граждан республики.

Справка

Первый Центр управления регионом в России появился в 2019 году в Московской области, который в течение года принял и обработал 1,5 миллиона обращений граждан. Положительный опыт цифровой практики управления Подмосковьем решено распространить по всей стране.

На правах рекламы

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