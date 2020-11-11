Суд полностью оправдал дагестанского сельского учителя, ставшего героем публикации "Российской газеты" ("Приговор за честность", "Российская газета - Неделя" № 161 (7919) от 23.07.2019 г.). Педагог с 40-летним стажем, имеющий звание "Ветеран труда", десятки наград и благодарностей, стал жертвой произвола бездушных чиновников.

Бывший учитель, 66-летний Абдулсалам Гаджиев из села Утамыш Каякентского района, выйдя на пенсию, не стал сидеть сложа руки. Он взялся помогать сыну на небольшой ферме, где содержались около 20 коров. Как-то Гаджиев встретил в селе двух незнакомых женщин. Выяснилось, что они приехали в Россию из Узбекистана и в поисках работы добрались до маленького дагестанского села.

- Мы все хорошо помним, как в далеком 1970 году наша республика оказалась в руинах после разрушительного землетрясения. Одними из первых на помощь приехали узбекские строители, которые возвели в Махачкале целый микрорайон, который и сейчас называется "Узбек-городок". Поэтому я пожалел приезжих, взял помогать по хозяйству на ферме, - рассказал "РГ" Абдулсалам Гаджиев.

Будучи законопослушным гражданином, он сразу обратился в районное управление по вопросам миграции с просьбой выдать гражданам Узбекистана трудовые патенты и продлить срок пребывания в России.

Время шло, но с выдачей документов тянули. Пенсионеру намекали, что вопрос можно решить быстро, но другим путем. Гаджиев отказался: он еще верил, что все можно сделать по закону.

Но старый учитель ошибался. Через некоторое время в дом Гаджиевых нагрянули полицейские - проводилась операция "Нелегал". Найдя здесь двух женщин без паспортов, они составили рапорт об "обнаруженных" мигрантах и возбудили уголовное дело.

Гражданок Узбекистана суд постановил оштрафовать и выдворить из страны за их счет. (Кстати, все расходы потом добровольно взял на себя Гаджиев). А ему самому предъявили обвинение... в организация незаконной миграции.

Каякентский районный суд провел по этому делу семь (!) заседаний. Гаджиева признали виновным и назначили наказание в виде лишения свободы на два года условно и 100-тысячный штраф.

Когда корреспондент "РГ" побывал в доме Гаджиевых, внимание привлекла нарисованная на воротах красная звезда. У тимуровцев Аркадия Гайдара это означало, что в доме живет семья призванного в Красную Армию бойца и что она находится под защитой. В селе Утамыш есть похожая традиция, говорящая о том, в доме жил участник Великой Отечественной войны, в данном случае отец Абдулсалама Гаджиева. Но защитить сына фронтовика от произвола бездушных чиновников и людей в погонах в Дагестане было некому.

Он решил сам отстоять свою честь. После новых судебных тяжб кассационный суд постановил отменить решения Каякентского районного суда. Гаджиев был полностью оправдан. Также суд удовлетворил его иск о возмещении затрат на адвоката.

Сейчас Абдулсалам занимается домашним хозяйством, внуками - у него их тринадцать! А еще подал в суд на возмещение морального ущерба - ведь пострадала его репутация как заслуженного человека, гоняли по инстанциям, а решение первого суда иначе как издевательским не назовешь.

- Я благодарен "Российской газете" за то, что в трудное время поддержали меня. Не будь той публикации, неизвестно, как повернулось бы дело. Я хотел на своем примере показать, что можно добиться справедливости и призвать к ответу недобросовестных чиновников, - говорит Абдулсалам Гаджиев.