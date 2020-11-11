Фестиваль Достоевского отмечает день рождения классика

В Новгородской области продолжается XXIV Международный фестиваль Ф.М. Достоевского, смотр спектаклей по произведениям классика.

Показали свои постановки Небольшой драматический театр Льва Эренбурга (НДТ) из Петербурга, Владимирский областной театр кукол, Русский театр драмы имени Ф. А. Искандера из Абхазии, Пермский театр "У Моста", Белгородский академический драматический театр имени М.С. Щепкина. Онлайн-трансляции предоставили те коллективы, которые не смогли приехать из-за пандемии: "Игрок" - Смоленский академический драматический театр имени А. С. Грибоедова, "Белые ночи" - Центр интернационального театра (Флоренция, Италия).

Звучат вечные, "проклятые" вопросы великого русского философа, мыслителя. О соблазне, одержимости, потере себя. О самоубийстве и убийстве, о преступлении, грехе, покаянии, прощении. О нравах общества. О вере в Бога. О суде над человеком и оправдании его поступков. Об отношениях человека с Богом, со своей совестью. Зачем человек живет? Что есть зло? Можно ли оправдать преступление...

11 ноября - день рождения писателя. История гласит: "Октября 30 дня (11 ноября по новому стилю) родился младенец, в доме больницы для бедных, у штаб-лекаря Михаила Андреевича Достоевского сын Фёдор" (Книга для записи рождений и смертей Сретенского сорока церквей Св. апостолов Петра и Павла, в которой на 148 листе имеется запись о рождении Федора Михайловича). Больница для бедных стала местом рождения будущего писателя не по скудости средств его семьи, а по нахождению службы его отца, младшего ординатора Мариинской больницы".

В Старой Руссе в этот день по традиции проходят панихида в храме Георгия Победоносца и творческая акция у памятника писателю.

Корреспондент "РГ" задала вопрос режиссерам, работающим с произведениями Достоевского, как зарождалась их любовь к гению русской литературы.

Сергей Федотов, художественный руководитель Пермского театра "У Моста", режиссер спектакля "Идиот":

- Именно благодаря Достоевскому я открыл свою театральную систему. Еще когда я учился в институте, понял, что театр, который хочу создать, будет построен на психологических основах его литературы. В его романах парадоксальнейший психологизм, невероятные плотность действия, эмоциональность, и это всегда на границе сумасшествия, а порой и за границей... В студенчестве я репетировал отрывки из Достоевского. На последнем курсе поставил спектакль по пьесе Радзинского "Старая актриса на роль жены Достоевского".

Я перечитал всего Достоевского и понял, что мой театр будет таким - мистического реализма. Особым, не похожим ни на какие другие, где будем ставить мистические спектакли. В этом ряду Достоевский, Гоголь, Булгаков. Несмотря на мою любовь к Достоевскому, подхожу к нему осторожно, трепетно, это, пожалуй, самый трудный писатель для воплощения на сцене. Достоевский мне близок, но он выматывает сильно, нужно полностью ему отдаться, погрузиться в его стихию, эмоции, страсти.

Мы определили жанр спектакля "Идиот" как "наваждение". Это невероятно сложная история, очень запутанная, многослойная, рассказанная автором как бы в горячке, в болезни. Мы всегда стараемся не упустить все сюжетные линии и хронологию романа. Нелегко было 645 страниц печатного текста превратить в три часа сценического времени. Мы играем весь роман, поэтому долго готовились, долго репетировали. Я вынашивал идею пермской постановки "Идиота" 15 лет. Зародилась она в период моей постановки "Преступления и наказания" в 2000 году. А постановка "Идиота" в 2004 году в Чехии (город Острава) была первой репетиций. И все время хочу приступить к постановке "Братьев Карамазовых".

Сцена из спектакля "Белые ночи" Владимирского театра кукол. Фото: Пресс-служба Новгородского театрально-концертного агентства

Марина Протасова, главный режиссер Владимирского областного театра кукол, постановщик спектакля "Белые ночи":

- Достоевский - один из важных для меня писателей в русской литературе. Настолько разный, весь его творческий путь настолько интересный, и произведения сильно отличаются друг от друга. Допустим, "Белые ночи" - и "Братья Карамазовы" или "Записки из Мертвого дома". Мы работаем в детском театре и, взяв для постановки "Белые ночи", конечно, думали о том, что наш зритель должен понять и принять нас. Поэтому соединили мир Достоевского и наш современный мир, сегодняшний. Сейчас выходит много литературы для подростков, много спектаклей адресовано молодежи, но важнее классики все-таки ничего нет. На мой взгляд, это произведение (сентиментальный роман) как нельзя лучше подходит для того, чтобы заинтересовать молодых зрителей творчеством Достоевского.

Федор Михайлович имеет необыкновенную способность, рассказывая нам историю, совершенно, с первого взгляда, понятную и освоенную нами (читателями), всколыхнуть в нас множество вопросов, касающихся каждого лично. Есть в его произведениях подводное течение, которое поважнее того, что лежит на поверхности.

Кадр из документального сериала "Дневник Достоевского". Фото: Пресс-служба Новгородского театрально-концертного агентства

Валерий Ткачев, кинорежиссер, автор документального сериала "Дневник Достоевского" (снимает сейчас):

- В школе у меня был потрясающий учитель литературы, который привил мне любовь к классике. Потом я учился в университете на филологическом факультете - естественно, много читал. Достоевского осваивал постепенно. Не потому что это "тяжелый" писатель. Для меня он, скорее, родной, так дерзновенно я определил бы. Конечно, его роман сразу не "проглотишь", это сложно. Читаешь - и останавливаешься, задумываешься. Любимое произведение? Наверное, "Идиот". Я даже хотел экранизировать его.

Еще во время учебы на Высших режиссерских курсах я снял дипломный фильм - причем полнометражный - "Посещение", по произведениям Льва Толстого, Томаса Манна и Достоевского, стержнем был рассказ "Сон смешного человека". В 20 лет мы романтики, и хотелось рассказать людям такую историю, посмотрев которую они захотят жить по-другому. Тогда я впервые обратился к "Дневнику писателя". Это ежемесячный журнал философско-литературной публицистики Федора Михайловича, выходил в 1876-1877 и 1880-1881 годах.

В 2019 году я начал работу над телевизионным документальным сериалом "Дневник Достоевского". С эпизодами реконструкции событий и сюжетов журнала "Дневник писателя". Уникальность проекта в том, что это первая за всю историю экранизация публицистических текстов Достоевского.

К слову

Сегодня в Новгородском театре драмы им. Ф.М. Достоевского будет показан спектакль "Дядюшкин сон" - "вещичка голубиного незлобия и замечательной невинности" от Московского академического театра им. В. Маяковского. Режиссер Екатерина Гранитова. В роли Марьи Александровны Москалевой - Ольга Прокофьева.