Зайти в гости
Перейти на RG.RU Владимир Снегирёв, собкор "РГ" в Праге

Новости

Экс-главе района Ленобласти вменили пропажу второго бюджета Выборга 19:32
Беларусь увеличила почти на четверть экспорт в Камчатский край 19:22
Дмитрий Кобылкин стал врио замсекретаря Генсовета "Единой России" 19:06
Собянин назвал число москвичей с иммунитетом к COVID-19 18:56
Стало известно, за что лишили статуса адвоката Александра Добровинского 18:39
Четыре человека ранены при взрыве на немусульманском кладбище в Джидде 18:39
РАН: Здоровый образ жизни ведут лишь 12 процентов россиян 18:36
Губернатор Петербурга поздравил "РГ" с 30-летием 18:34
Трутнев представил нового главу Минвостокразвития Алексея Чекункова 18:19
Сталлоне выставил свою коллекцию часов на аукцион 17:59
В Испании появятся летающие такси 17:56
Эндрю Скотт и Рут Уилсон сыграют в экранизации пьесы "Осло" 17:50
Выдавать бесплатные лекарства от коронавируса будут поликлиники 17:47
Мурашко: Сложность протекания коронавируса зависит от возраста пациента 17:37
В США оценили состояние коралловых рифов у побережья Флориды 17:35
"Спартак" опроверг информацию о коронавирусе у футболиста Айртона 17:34
Форт времен легендарного библейского царя Давида найден в Израиле 17:34
На дне Черного моря найден неизвестный город старше пирамиды Хеопса 17:26
Защитнику "Спартака" Айртону диагностировали коронавирус 17:03
В Турции обнаружены тайные гробницы римских правителей 16:41
Глава владимирского медцентра арестован за хищение 80 млн рублей 16:39
Египтологи раскрыли тайну редких портретных мумий 16:38
Виновником смертельной аварии на севере столицы стал водитель такси 16:28
Президенты России и Абхазии встретятся в Сочи 16:06
Эксперты не исключают, что РФ будет закупать импортную вакцину от COVID-19 16:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Трутнев: "Дальневосточный гектар" - это то, чем я горжусь
Трутнев: "Дальневосточный гектар" - это то, чем я горжусь
"РГ" публикует выдержки из книги Сергея Шойгу "Про вчера"
"РГ" публикует выдержки из книги Сергея Шойгу "Про вчера"
Что такое "Российская газета" на самом деле
Что такое "Российская газета" на самом деле
11.11.2020 18:34
Рубрика: Общество

Губернатор Петербурга поздравил "РГ" с 30-летием

Текст: Ольга Шен (Санкт-Петербург)

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил коллектив Северо-Западного филиала "Российской газеты" с 30-летием издания. Губернатор назвал "РГ" символом новой эпохи в отечественной журналистике.
Российских газет много, "Российская газета" - одна!

- С первых дней "Российская газета" завоевала безупречную репутацию в профессиональном сообществе, стала главным общественно-политическим изданием страны. На ее страницах находят отражение темы, которые волнуют всех жителей России. В ней публикуется не только самая актуальная, но и самая достоверная информация. Газета последовательно отражает интересы нашего государства. Ей доверяют читатели, и это самая высокая оценка ее работы, - отметил губернатор.

Особую благодарность Александр Беглов выразил сотрудникам петербургской редакции.

- Ваш коллектив продолжает лучшие традиции петербургской журналистики - в подаче объективной информации, в материалах, посвященных вопросам развития нашего города и всего Северо- Запада России, - подытожил градоначальник и пожелал сотрудникам "РГ" здоровья, плодотворной работы, творческих успехов и новых свершений.

Телеграммы на юбилей. Поздравления наших читателей
В регионах Общество СМИ и соцсети Власть Работа власти Регионы "Российская газета" Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург 30 лет "Российской газете"

Главное сегодня

В Кремле рассказали о функции миротворцев в Карабахе
Госдума одобрила проект о повышении возраста молодежи до 35 лет
Собянин: Следующие решения по COVID-19 могут быть приняты через 2-3 недели
СК считает техническую неисправность причиной авиакатастрофы с Колотовым
Поддержан проект об ограничении внесудебного изъятия детей
Российские вузы опубликовали правила приема в новом учебном году
Лекарства от коронавируса будут выдавать бесплатно