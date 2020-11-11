Губернатор Петербурга поздравил "РГ" с 30-летием

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил коллектив Северо-Западного филиала "Российской газеты" с 30-летием издания. Губернатор назвал "РГ" символом новой эпохи в отечественной журналистике.

- С первых дней "Российская газета" завоевала безупречную репутацию в профессиональном сообществе, стала главным общественно-политическим изданием страны. На ее страницах находят отражение темы, которые волнуют всех жителей России. В ней публикуется не только самая актуальная, но и самая достоверная информация. Газета последовательно отражает интересы нашего государства. Ей доверяют читатели, и это самая высокая оценка ее работы, - отметил губернатор.

Особую благодарность Александр Беглов выразил сотрудникам петербургской редакции.

- Ваш коллектив продолжает лучшие традиции петербургской журналистики - в подаче объективной информации, в материалах, посвященных вопросам развития нашего города и всего Северо- Запада России, - подытожил градоначальник и пожелал сотрудникам "РГ" здоровья, плодотворной работы, творческих успехов и новых свершений.