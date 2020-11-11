Командира военного самолета осудили за перевозку коммерческих грузов

В Калининградской области командир военно-транспортного самолета Ан-26 получил реальный срок за незаконную перевозку коммерческих грузов для частных фирм.

Как сообщили в Главном военном следственном управлении СК России, следствием установлено, что капитан совместно с сослуживцами организовал нелегальный бизнес на военном аэродроме Балтийского флота в Черняховске Калининградской области.

По данным следствия, в логистике использовался самолет Ан-26 одной из войсковых частей Балтийского флота. Капитан на постоянной основе организовал незаконный пропуск на территорию военного аэродрома коммерческого груза двух фирм, занимающихся реализацией невыделанного меха и автомобильных запчастей.

По данным следствия, после доставки груза к самолету командир при помощи членов экипажа организовывал всю дальнейшую цепочку: погрузку, перевозку на военные аэродромы городов Санкт-Петербурга и Москвы, последующую выгрузку и передачу получателям.

Эти незаконные воздушные перевозки осуществлялись с апреля по август 2018 года. За это время, по данным следствия, офицер получил от своих клиентов 1 миллион 355 тысяч рублей.

Против бывшего военнослужащего было возбуждено дело по статье УК "злоупотребление должностными полномочиями". Приговором Калининградского гарнизонного военного суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года с отбыванием в колонии-поселении и конфискации денежных средств в размере 1 миллиона 355 тысяч рублей.

Уголовные дела в отношении директоров коммерческих организаций выделены в отдельное производство, а в отношении сослуживцев осужденного прекращены в связи с деятельным раскаянием.