В 2020 году мир оказался в особом положении. Сейчас большинство уже не вспоминает о том, что менее года назад начался кризис финансовых рынков, нефть подешевела, а эксперты стали говорить о начале очередного мирового кризиса. Пандемия коронавируса изменила все, хотя проблемы, создаваемые COVID-19, - это акселератор, но не причина сегодняшних трудностей.

Экономическую науку принято обвинять во многих грехах, но не следует забывать, что наука эта неоднородна. Уже не первый год широкий круг конструктивно мыслящих ученых предлагает и теорию, и практические меры, направленные на преодоление затяжного кризиса не только российской, но и мировой экономики. Презентации и обсуждению этого круга вопросов посвящены ежегодные Санкт-Петербургские экономические конгрессы. Этому будет посвящен и очередной - шестой - Санкт-Петербургский экономический конгресс (СПЭК-2020), организованный Институтом нового индустриального развития (ИНИР) им. С.Ю. Витте (Санкт-Петербург) при поддержке Вольного экономического общества России. Темой конгресса станет проблема, которую только начинают обсуждать в экспертных кругах: ""Генезис ноономики: НТП, диффузия собственности, социализация общества, солидаризм".

Эта тема кажется сугубо академической, но за ней скрыты принципиально новые решения многих практических и теоретических проблем. Эти решения предполагают и отказ от фетишизации свободного рынка и частной собственности, и от тотального огосударствления. Предлагается новая траектория развития.

Мы слышали о каршеринге, коворкинге, коливинге, но большинству это пока кажется экзотикой. Между тем, это лишь первые наблюдаемые новые тренды, за которыми стоит перспектива более широких изменений, необходимость которых диктуется и противоречиями сегодняшней экономики, и условиями пандемии. И то, и другое требует большего развития солидарности и ограничения частного эгоизма.

Изменения, направленные на социализацию общества, особо важны в образовании, науке, здравоохранении, культуре. Здесь бичом стали два кажущихся противоположными, но одинаково разрушительных процесса - коммерциализация и бюрократизация. Альтернативой этому может быть только общественный характер управления в этих сферах, а также общедоступность, нацеленность на нужды людей, а не на коммерческий результат.

Изменения, направленные на социализацию, особо важны в образовании, науке, здравоохранении

Сопрягая социализацию общества с активной промышленной политикой и стратегическим планированием, о чем говорилось на предыдущих СПЭКах, мы сможем начать движение к качественно новому общественному устройству. В нем знания и потребности человека будут определять ход нашей жизни, названному председателем конгресса, директором ИНИР им. С.Ю. Витте и президентом ВЭО России профессором Сергеем Бодруновым ноономикой. Именно эти проблемы будет обсуждать экспертное сообщество на СПЭК-2020.