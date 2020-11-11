Экономическую науку принято обвинять во многих грехах, но не следует забывать, что наука эта неоднородна. Уже не первый год широкий круг конструктивно мыслящих ученых предлагает и теорию, и практические меры, направленные на преодоление затяжного кризиса не только российской, но и мировой экономики. Презентации и обсуждению этого круга вопросов посвящены ежегодные Санкт-Петербургские экономические конгрессы. Этому будет посвящен и очередной - шестой - Санкт-Петербургский экономический конгресс (СПЭК-2020), организованный Институтом нового индустриального развития (ИНИР) им. С.Ю. Витте (Санкт-Петербург) при поддержке Вольного экономического общества России. Темой конгресса станет проблема, которую только начинают обсуждать в экспертных кругах: ""Генезис ноономики: НТП, диффузия собственности, социализация общества, солидаризм".
Эта тема кажется сугубо академической, но за ней скрыты принципиально новые решения многих практических и теоретических проблем. Эти решения предполагают и отказ от фетишизации свободного рынка и частной собственности, и от тотального огосударствления. Предлагается новая траектория развития.
Мы слышали о каршеринге, коворкинге, коливинге, но большинству это пока кажется экзотикой. Между тем, это лишь первые наблюдаемые новые тренды, за которыми стоит перспектива более широких изменений, необходимость которых диктуется и противоречиями сегодняшней экономики, и условиями пандемии. И то, и другое требует большего развития солидарности и ограничения частного эгоизма.
Изменения, направленные на социализацию общества, особо важны в образовании, науке, здравоохранении, культуре. Здесь бичом стали два кажущихся противоположными, но одинаково разрушительных процесса - коммерциализация и бюрократизация. Альтернативой этому может быть только общественный характер управления в этих сферах, а также общедоступность, нацеленность на нужды людей, а не на коммерческий результат.
Сопрягая социализацию общества с активной промышленной политикой и стратегическим планированием, о чем говорилось на предыдущих СПЭКах, мы сможем начать движение к качественно новому общественному устройству. В нем знания и потребности человека будут определять ход нашей жизни, названному председателем конгресса, директором ИНИР им. С.Ю. Витте и президентом ВЭО России профессором Сергеем Бодруновым ноономикой. Именно эти проблемы будет обсуждать экспертное сообщество на СПЭК-2020.