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10.11.2020 22:41
Рубрика: Экономика

На пути к человеку

Конгресс в Петербурге обозначит контуры новой экономики
Текст: Александр Золотарев
Российская газета - Спецвыпуск № 253(8307)
В 2020 году мир оказался в особом положении. Сейчас большинство уже не вспоминает о том, что менее года назад начался кризис финансовых рынков, нефть подешевела, а эксперты стали говорить о начале очередного мирового кризиса. Пандемия коронавируса изменила все, хотя проблемы, создаваемые COVID-19, - это акселератор, но не причина сегодняшних трудностей.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Экономическую науку принято обвинять во многих грехах, но не следует забывать, что наука эта неоднородна. Уже не первый год широкий круг конструктивно мыслящих ученых предлагает и теорию, и практические меры, направленные на преодоление затяжного кризиса не только российской, но и мировой экономики. Презентации и обсуждению этого круга вопросов посвящены ежегодные Санкт-Петербургские экономические конгрессы. Этому будет посвящен и очередной - шестой - Санкт-Петербургский экономический конгресс (СПЭК-2020), организованный Институтом нового индустриального развития (ИНИР) им. С.Ю. Витте (Санкт-Петербург) при поддержке Вольного экономического общества России. Темой конгресса станет проблема, которую только начинают обсуждать в экспертных кругах: ""Генезис ноономики: НТП, диффузия собственности, социализация общества, солидаризм".

Фото: РИА Новости www.ria.ru
Российским нацпроектам потребуется серьезная доработка

Эта тема кажется сугубо академической, но за ней скрыты принципиально новые решения многих практических и теоретических проблем. Эти решения предполагают и отказ от фетишизации свободного рынка и частной собственности, и от тотального огосударствления. Предлагается новая траектория развития.

Мы слышали о каршеринге, коворкинге, коливинге, но большинству это пока кажется экзотикой. Между тем, это лишь первые наблюдаемые новые тренды, за которыми стоит перспектива более широких изменений, необходимость которых диктуется и противоречиями сегодняшней экономики, и условиями пандемии. И то, и другое требует большего развития солидарности и ограничения частного эгоизма.

Изменения, направленные на социализацию общества, особо важны в образовании, науке, здравоохранении, культуре. Здесь бичом стали два кажущихся противоположными, но одинаково разрушительных процесса - коммерциализация и бюрократизация. Альтернативой этому может быть только общественный характер управления в этих сферах, а также общедоступность, нацеленность на нужды людей, а не на коммерческий результат.

Изменения, направленные на социализацию, особо важны в образовании, науке, здравоохранении

Сопрягая социализацию общества с активной промышленной политикой и стратегическим планированием, о чем говорилось на предыдущих СПЭКах, мы сможем начать движение к качественно новому общественному устройству. В нем знания и потребности человека будут определять ход нашей жизни, названному председателем конгресса, директором ИНИР им. С.Ю. Витте и президентом ВЭО России профессором Сергеем Бодруновым ноономикой. Именно эти проблемы будет обсуждать экспертное сообщество на СПЭК-2020.

В регионах Экономика Макроэкономика Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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