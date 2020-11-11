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11.11.2020 13:32
Рубрика: Власть

Максим Шаскольский возглавил ФАС

Текст: Владимир Кузьмин
Новым руководителем Федеральной антимонопольной службы назначен вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Шаскольский. Возглавлявший ведомство 16 лет Игорь Артемьев принял предложение премьер-министра Михаила Мишустина стать его помощником.
Фото: Александр Астафьев/ТАСС Фото: Александр Астафьев/ТАСС
Фото: Александр Астафьев/ТАСС

Глава правительства поблагодарил Артемьева за многолетнюю работу, отметив проведенные ФАС реформы. Это и борьба с картелями, и совершенствование механизма государственных закупок, портальное решение реализации госимущества. "Все это вехи работы Федеральной антимонопольной службы, и конечно, что очень важно на сегодняшний день, нашу Федеральную антимонопольную службу уважают во всем мире", - подчеркнул Мишустин.

Фото: Алексей Никольский/ РИА Новости
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С правительственной работы Игорь Артемьев не уходит. Премьер предложил ему место своего помощника, на которой бывший глава ФАС, по его словам, будет работать с удовольствием.

Возглавлять антимонопольную службу страны назначен Максим Шаскольский. В Москву он переезжает из Санкт-Петербурга, где до сих пор занимал должность вице-губернатора, курировал в том числе вопросы тарифной политики и цен. Глава правительства пожелал ему удачи в новой должности и рассказал, что ждет от работы службы даже не он лично, а граждане страны. "Это справедливость, в том числе справедливость в ценах, которые они видят, на электроэнергию, на газ, на воду, на соответствующие тарифы, - указал Михаил Мишустин. - Это также вопросы цен, связанные с жизненно важными лекарствами, и цены на продукты питания, на все продукты, которыми так или иначе человек пользуется".

ФАС, считает премьер, является барометром настроения людей. "Мне кажется, очень важно, чтобы мы с вами объясняли людям причину ценообразования, тарифов, почему это происходит, и добивались справедливости в этой части", - добавил премьер. К первостепенным задачам ведомства также отнесены ликвидация перекрестного субсидирования тарифов в энергетике, регулирование на рынке цифровых технологий.

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