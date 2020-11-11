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11.11.2020 16:47
Рубрика: Экономика

Петербург возглавил топ самых доступных турнаправлений в Новый год

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Самым экономичным городом для отдыха в новогодние праздники признан Санкт-Петербург. По данным рейтинга, составленного Ассоциацией туроператоров России (АТОР), вместе с Северной столицей в пятерку лидеров входят Крым, Сочи (приморский кластер), Калининград и Приэльбрусье.

Фото: Комитет по контролю за имуществом Петербурга
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Средний чек новогодних туров в Петербург - 28 512 рублей - показывает, что россияне преимущественно выбирают здесь самые недорогие отели. А вот в Калининграде предпочитают выйти за рамки минимальной цены, и довольно существенно: 51 250 рублей против минимального чека в 39 754.

Новогодние туры в Шерегеш по среднему чеку также существенно выше минимальной планки - здесь преимущественно раскупалось дорогое размещение.

При этом отдых в Турции с вылетом из Москвы может обойтись дешевле, чем в российских регионах. Формально Турция на шестом месте, однако в цену тура здесь включено питание аll Inclusive, в то время как Сочи, Байкал и остальные предлагают только завтраки. Что касается других направлений зарубежного отдыха, которые сейчас открыты для россиян, то относительно доступными по цене можно считать только ОАЭ - 86 и 107 тысяч рублей за семь дней на двоих с питанием "все включено" за трех- и пятизвездночный отель соответственно. Максимальная цена отдыха в этом году на Мальдивах - до 600 тысяч рублей на двоих за недельный отдых.

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