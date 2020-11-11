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11.11.2020 19:25
Рубрика: Власть

Без локдауна

Регионы делятся опытом борьбы с коронавирусом
Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Федеральный выпуск № 255(8309)
Выявляй, изолируй, лечи - вот три основных принципа, на которые должны опираться регионы, борясь с распространением коронавируса. Но на самом деле губернаторам приходится решать куда более широкий круг задач - они стараются сохранить экономику и избежать локдауна. На "круглом столе" представители региональных властей рассказали, как им это удается.
Сейчас одна из задач - продолжая лечить COVID-больных, сохранить и оказание плановой медицинской помощи. Фото: Геннадий Аносов Сейчас одна из задач - продолжая лечить COVID-больных, сохранить и оказание плановой медицинской помощи. Фото: Геннадий Аносов
Сейчас одна из задач - продолжая лечить COVID-больных, сохранить и оказание плановой медицинской помощи. Фото: Геннадий Аносов

"Наше полевое социологическое исследование показало: понятие о пандемии трансформируется, - открыл дискуссию директор по политическому анализу Института социального маркетинга "Инсомар" Виктор Потуремский. - Мы увидели четкий запрос: именно в региональной власти люди видят ту силу, которая располагает необходимыми средствами и рычагами, которые помогут справиться с эпидемией. Мы видим три наиболее острые темы, которые волнуют сегодня людей: прежде всего работа здравоохранения, затем - образование и также чувствительный вопрос - что будет происходить с экономикой. Причем страх экономических потерь, особенно среди граждан активного возраста, сегодня выше, чем страх заболеть".

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Выдавать бесплатные лекарства от коронавируса будут поликлиники

Региональная власть - в точке предельной ответственности, - подчеркнул эксперт. Тем более что все решения, связанные с распространением инфекции, переданы регионам, и каждый губернатор сам составляет план действий. Замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов подчеркнул, как важно при этом соблюдать противоэпидемические меры. Собственно, главы территорий это и делают: добиваются баланса между ограничениями и экономикой.

Самая горячая тема сейчас - насколько в регионах хватает лекарств, как налажена диагностика и лечение. Многое зависит от текущей ситуации: регионы поделены на зоны - красные, желтые, зеленые - в зависимости от обеспеченности койками для COVID-больных. В красной зоне, где медицинские ресурсы на грани исчерпания, обычно принимаются более жесткие ограничения. Там, где поспокойнее, - продолжают в обычном режиме работать школы и вузы. Но работу промышленных предприятий стараются сохранить повсеместно. Разве что, по примеру Москвы, переводят часть персонала на удаленную работу.

Региональная власть - в точке предельной ответственности, тем более что все решения, связанные с коронавирусом, принимают сами губернаторы

"Мы сосредоточились на поддержке системы здравоохранения с тем, чтобы оказывать помощь COVID-больным и сохранить плановую медицинскую помощь", - рассказал глава Кемеровской области Сергей Цивилев. Для уменьшения контактов с заболевшими поликлиники в регионе перешли на особый режим: по пятницам и понедельникам там поток людей с ОРВИ и подозрением на коронавирус, а в остальные дни - в обычном режиме ведется прием остальных больных.

В Кировской области сделали ставку на четкую маршрутизацию больных. Здесь организована единая скорая, чтобы максимально быстро разбираться - кто нуждается в стационарном лечении, а кто может остаться дома. "У нас мощная программа по формированию коллективного иммунитета - от гриппа привили 60 процентов населения, это важно. И у нас проводятся испытания вакцины против COVID-19, разработанной в Институте Чумакова. Сейчас прививаем добровольцев, а закончатся испытания - начнем массовую иммунизацию", - сообщил глава региона Игорь Васильев.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
Мурашко: Сложность протекания коронавируса зависит от возраста пациента

Сахалинцев, по словам зампредседателя областного правительства Владимира Ющука, выручило то, что переоснащение местного здравоохранения и подготовку кадров на острове начали задолго до эпидемии.

"Нет никакой второй волны, у нас непрекращающийся шторм, - эмоционально сказал Ющук. - Но коронавирус научил нас быстро мобилизоваться. Сейчас и кислород, и ИВЛ, и новые койки открываем - все по потребности и быстро".

В Республике Коми главная засада была с работой вахтовиков - бригады "перевозили" вирус из региона, где работали, домой, и, возвращаясь, провоцировали новые вспышки в регионе. Пришлось действовать решительно: с работодателями договорились об увеличении продолжительности вахты, а работники теперь проходят тестирование и обсервацию перед каждым новым циклом. В результате долю заболевших вахтовиков удалось снизить с 30 процентов до трех.

С лекарствами благодаря федеральной помощи регионы ситуацию обещают улучшить. При этом общая острая проблема - нехватка врачей. Практически все привлекают на помощь студентов медвузов и медучилищ, ординаторов и даже преподавателей.

В регионах Власть Работа власти Регионы Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Приволжье Филиалы РГ Дальний Восток СЗФО Республика Коми СФО Кемеровская область ПФО Кировская область ДФО Сахалинская область Пандемия коронавируса COVID-19

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