Русский Север стал самым популярным местом для новогодних праздников

Мурманская область стала одним из самых популярных мест, где туристы хотят провести новогодние праздники. А Великий Устюг попал в топ путешествий с детьми. В резиденции Деда Мороза ждут в этом сезоне 100 тысяч человек.

- Туры к настоящей русской зиме на Русский Север - в Мурманскую область, Карелию, Архангельскую область становятся все популярнее, - говорит руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

В новогодние и рождественские праздники предполагается запустить более 190 дополнительных поездов, многие из которых пойдут на Север, сообщили в пресс-службе РЖД. Они будут курсировать по самым популярным маршрутам с 25 декабря по 10 января. Дополнительные поезда запланированы из Москвы в Мурманск, а также в Санкт-Петербург, Архангельск и Котлас. Уже сейчас на Кольском полуострове сложно забронировать номер в гостинице, гостевой домик или квартиру. "Желающих провести Новый год в Мурманской области очень много", - отметил президент ассоциации "Арктические гиды" Владимир Онацкий. - Гостиницы, хостелы, турбазы уже сейчас почти полностью забиты, причем это касается как Мурманска, так и других городов и поселков региона.

На Кольский полуостров стремятся любители северного сияния. "Днем, когда сияния не видно, мы предлагаем туристам поездки в село Териберку, экскурсии по Мурманску, визиты в саамскую деревню и хаски-парк, - добавляет Владимир Онацкий. - Териберка пользуется большим спросом, поскольку там можно добраться до берега Баренцева моря, увидеть высокие заснеженные сопки и знаменитый Берег драконьих яиц.

На Кольский полуостров стремятся любители северного сияния - фантастического зрелища

Также Заполярье популярно и у любителей горных лыж. Они едут в Кировск, расположенный возле Хибинских гор, где есть горнолыжные спуски. За сезон их посещают сотни тысяч туристов.

В топ-регионов России, где хотели бы провести новогодние каникулы семьи с детьми, вошел и Великий Устюг. К Деду Морозу в нынешнем сезоне приедут порядка 100 тысяч человек. Тем более что там заканчивается строительство взлетно-посадочной полосы аэропорта. Предположительно первый рейс прибудет в город не раньше 25 декабря.

В городе уже установили главную елку. Она сделана по дизайнерскому проекту с изображением больших открыток и советских игрушек. "Объяснение дизайну простое. Не только малыши любят приезжать в Великий Устюг, но и взрослые, для которых наша елочка станет теплым воспоминанием детства. К тому же она будет многофункциональной, со световым программным обеспечением и музыкальным оформлением", - рассказал глава администрации Великоустюгского района Александр Кузьмин. В резиденции Деда Мороза надеются, что новогодние каникулы пройдут по привычному графику. Здесь ждут семьи с детьми.