Следователи раскрыли подробности убийства женщины топором в ТЦ Ленобласти

Мужчиной, который насмерть зарубил женщину топором в торговом центре города Всеволожска, оказался мужем погибшей, сообщает Следственный комитет Ленобласти. Сейчас нападавший задержан и дает показания.

По предварительным данным, вначале мужчина расстрелял свою супругу из травматического пистолета, а затем до смерти избил ее тяжелым тупым предметом.

Женщина погибла на месте.

Прибывшие в торговый центр полицейские оперативно задержали нападавшего.

В ближайшее время мужчине изберут меру пресечения. В областном СК не скрывают, что в ведомстве будут ходатайствовать об аресте подозреваемого.

Сейчас выясняются мотивы мужчины. Не менее интересно следователям также установить, был ли шанс спасти женщину, ведь преступление совершено в торговом центре, где есть собственная служба охраны.