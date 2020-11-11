В Архангельске дороги преобразились и в центре, и на окраинах

В столице Поморья завершились работы 2020 года по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Благодаря дополнительному финансированию удалось привести в порядок 50 километров автотрасс вместо 19 запланированных. Это не только главные магистрали города, но и окраинные улочки, которые никогда не ремонтировались.

Напомним, что нацпроект "БКАД", стартовавший в Архангельске в прошлом году, позволил разительно изменить ситуацию с состоянием дорожной сети. Финансирование ремонтных работ выросло в разы. В 2020 году архангельские дороги первоначально получили 489 миллионов рублей на 13 участков. Из них более 361 миллиона выделил федеральный бюджет, 27 миллионов - областной, и свыше 100 миллионов - город.

- Дополнительно правительство региона направило областному центру по нацпроекту "БКАД" 300 миллионов рублей, - отмечает глава Архангельска Дмитрий Морев. - Это позволило отремонтировать еще 23 объекта протяженностью 17 километров. Кроме того, за рамками нацпроекта из областного бюджета на эти цели поступило еще 150 миллионов рублей, а из городского - 50 миллионов.

В итоге от ям и колдобин избавились большие участки проспектов Обводный канал, Советских Космонавтов и Московского. С ветерком теперь можно прокатиться по левобережным улицам Тяговой, Сурповской, Вычегодской, Дежневцев и Дрейера. После выделения дополнительных средств дорожная техника добралась до Окружного и Лахтинского шоссе, Кемского поселка. Последним в начале ноября был сдан Обводный канал от улицы Выучейского до улицы Тыко Вылки: дату ввода в строй пришлось перенести из-за ремонта теплотрассы.

В целом результаты труда подрядчиков не вызвали существенных нареканий. Необходимо отметить, что небольшие замечания касались в основном приведения в порядок территории - подсыпки тротуаров, уборки строительного мусора: подрядчики порой забывают об этом после завершения основных работ, поэтому задача администрации города - потребовать устранения всех недостатков. Кстати, в приемке дорожных объектов принимают участие не только сотрудники ГИБДД и регионального министерства транспорта, но также представители общественного движения "Асфальт 29", которые помогают властям следить за качеством всех дорожных работ.

Как и в прошлом году, при ремонте дорог по нацпроекту "БКАД" использовались самые современные технологии. Повсюду в качестве верхнего слоя уложен щебеночно-мастичный асфальт, который обладает свойством "самозаживления": если зимой на нем появятся трещины, летом они затянутся. Хорошо зарекомендовал себя и монолитный бортовой камень. Его не укладывают отдельными блоками, а попросту выливают бетон на протяжении всего участка. Это не только ускоряет процесс, но и обеспечивает долгую эксплуатацию.

Тем временем в городе уже началась работа над новым этапом дорожного нацпроекта. Как сообщил Дмитрий Морев, проектно-сметная документация прошла все согласования. После утверждения сметной стоимости электронный аукцион определит подрядчика. В 2021 году будет отремонтировано еще 18 километров городских дорог на сумму 575 миллионов рублей. В списке - 11 объектов: от центральных улиц Вологодской и Садовой до Магистральной в Исакогорке и Победы в Маймаксе.

Кстати

Первая рабочая поездка Дмитрия Морева по городу была посвящена наведению порядка в Октябрьском округе. Так, у жителей округа вызывает негодование заброшенный вид "ничейных" территорий: к ним относятся заросшие сорняками участки между домами, не зачисленные на баланс округа или в состав общедомового имущества.

- В ближайшее время мы примем документ, на основании которого администрации округов смогут включить неразмежеванные территории в контракты на санитарное содержание. Если на таких участках будут проводиться обрезка кустарника, сбор мусора, покос травы, то вид у города станет совсем другим, - подчеркнул Дмитрий Морев.

Во время рабочей поездки он дал поручения администрации округа решить вопросы по уборке мусора после дорожного ремонта на Обводном канале, восстановлению сломанных леерных ограждений. Обращение будет также направлено собственнику стадиона "Динамо": бетонная часть его ограждения нуждается в ремонте и покраске. Кроме того, выяснилось, что на проезжей части набережной Северной Двины недостаточно качественно выполняется уборка: вдоль бортового камня там лежали кучи опавших листьев. Спустя три часа после звонка в департамент транспорта на объекте появилась уборочная техника.

В ноябре Дмитрий Морев планирует провести повторную поездку по этому же маршруту, чтобы проверить, как администрация округа справилась с поручениями.