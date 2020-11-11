В Петербурге начали регламентировать опоздания общественного транспорта.

В частности, автобусам, троллейбусам и маршруткам разрешили опаздывать не более чем на две минуты. Причем не всем - с опозданием могут ездить не более 15 процентов единиц общественного транспорта. Такое требование содержится в стандарте качества транспортного обслуживания населения, принятом Смольным.

В стандарте качества прописаны также требования к расположению остановок. В частности, расстояние от многоквартирного дома до ближайшей остановки не должно превышать полукилометра. Если больше, то граждане имеют право обратиться в комтранс и добиваться установки дополнительного павильона.

Ближайшая остановка от школы или поликлиники (а также вокзалов, автостанций и аэропорта) должна располагаться в радиусе 300 метров.

Важный пункт в стандартах касается пересадок. В частности, в документе имеется тезис, что в любую точку города пассажиры должны добираться не более чем с двумя пересадками. Сейчас это требование, мягко говоря, не соблюдается, но власти города рассчитывают, что внедрение стандарта позволит оптимизировать маршрутную сеть.