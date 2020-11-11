Через пару недель Санкт-Петербург приступит к тестированию новейшего электробуса МАЗ

Санкт-Петербург готовится к тестированию новейшего электробуса Минского автомобильного завода. На городских маршрутах уже работают десять электробусов, но последняя разработка белорусских автоинженеров оборудована системой контроля за состоянием батарей, позволяющей увеличить срок их службы.

Электробусы пополняют аккумуляторы по ночам, на одной зарядке они могут проехать 240 км. РИА Новости

Электробусы пополняют аккумуляторы по ночам, на одной зарядке они могут проехать 240 километров. Протяженность маршрута - около 17 километров. Получается, что в день электробус может сделать 14 - 15 рейсов. Их новый собрат обладает запасом хода в 300 километров - и обслуживать пассажиров сможет дольше.

- Мы хотим максимально тиражировать опыт по эксплуатации электробусов и других видов экологического транспорта, - отметил вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов. - Разработана программа по развитию электромобильного общественного транспорта, где присутствуют автобусы производства наших коллег из Беларуси и лучшие российские образцы.

Как рассказали в ГУП "Пассажиравтотранс", тестирование нового электробуса начнется уже в декабре. Он оснащен кондиционером, который может работать на обогрев. А бесконтактная система оплаты, низкий пол и USB-порты для зарядки гаджетов давно уже стали хорошим тоном для общественного транспорта Северной столицы.

"Старшие братья" белорусских электробусов - городские автобусы марки МАЗ-203 в Петербурге тоже есть. Почти 30 односекционных машин, каждая из которых рассчитана на перевозку ста пассажиров и будет помогать добираться до метро жителям Пушкина и Колпино, в начале ноября пополнили Колпинский автопарк. Как пояснили в Смольном, он успешно эксплуатирует пассажирскую технику минского автозавода и имеет статус официального сервисного центра белорусского производителя. Автобусы работают на сжиженном газомоторном топливе нового типа, и сейчас петербургские специалисты знакомятся с особенностями его использования, в том числе процесса заправки. Кстати, стоит отметить, что линейка автобусов МАЗ серьезно унифицирована: использование одинаковых узлов и агрегатов в разных моделях оптимизирует работу всего парка техники.

Масштабным проектом с участием белорусов может стать строительство в Ленинградской области портового терминала

- "Пассажиравтотранс" эксплуатирует более 400 автобусов марки МАЗ большого и особо большого класса, - рассказала пресс-секретарь ГУП "Пассажиравтотранс" Татьяна Клепикова. - В 2020 году парк предприятия пополнили 154 автобуса белорусского производства, из которых 127 - двухсекционные. Зная, что Петербург предъявляет повышенные требования к качеству автобусов, Минский автозавод ответственно подходит к их производству. В 2020 году производитель поставил современную, комфортабельную технику, которую положительно оценили петербуржцы.

Петербург и Беларусь совместно решают самые разные задачи - от культурно-образовательных до научно-технических. Так, в начале сентября БЕЛАЗ и Санкт-Петербургский горный университет достигли соглашения о создании на базе вуза крупного научно-образовательного центра горнотранспортного машиностроения, который займется подготовкой инженеров по эксплуатации и обслуживанию карьерной техники. БЕЛАЗ, кстати, выпускает такую технику и на газомоторном топливе, и на аккумуляторных батареях - и подобная технология особенно интересна может быть для отдаленных районов российского Крайнего Севера, куда дизельное топливо доставляют только в период навигации.

- Карьерные самосвалы БЕЛАЗ - это сложная техника, она требует специальных знаний, - отметил член совета директоров компании "АВТОТЕХ­ИНМАШ" (официального представителя ОАО "БЕЛАЗ" в РФ) Юрий Хомич. - Поэтому мы хотим создать в Петербурге площадку, где можно было бы проводить и практические занятия для обучения студентов, и курсы повышения квалификации для потребителей нашей продукции, и создавать инновации.

Масштабным проектом с участием белорусской стороны станет строительство портового терминала. Первым этапом стало изучение возможностей по переориентации грузов Беларуси на портовые мощности РФ в Ленинградской области - представители республики уже ознакомились с особенностями проектных решений, типами складских площадей, а также условиями работы особых экономических зон и территорий опережающего развития, рассказали в правительстве региона. Беларусь не исключает для себя возможностей инвестирования в строительство порта на Балтике. Например, за счет экономии при сооружении Белорусской АЭС.