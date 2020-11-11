Электробусы пополняют аккумуляторы по ночам, на одной зарядке они могут проехать 240 километров. Протяженность маршрута - около 17 километров. Получается, что в день электробус может сделать 14 - 15 рейсов. Их новый собрат обладает запасом хода в 300 километров - и обслуживать пассажиров сможет дольше.
- Мы хотим максимально тиражировать опыт по эксплуатации электробусов и других видов экологического транспорта, - отметил вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов. - Разработана программа по развитию электромобильного общественного транспорта, где присутствуют автобусы производства наших коллег из Беларуси и лучшие российские образцы.
Как рассказали в ГУП "Пассажиравтотранс", тестирование нового электробуса начнется уже в декабре. Он оснащен кондиционером, который может работать на обогрев. А бесконтактная система оплаты, низкий пол и USB-порты для зарядки гаджетов давно уже стали хорошим тоном для общественного транспорта Северной столицы.
"Старшие братья" белорусских электробусов - городские автобусы марки МАЗ-203 в Петербурге тоже есть. Почти 30 односекционных машин, каждая из которых рассчитана на перевозку ста пассажиров и будет помогать добираться до метро жителям Пушкина и Колпино, в начале ноября пополнили Колпинский автопарк. Как пояснили в Смольном, он успешно эксплуатирует пассажирскую технику минского автозавода и имеет статус официального сервисного центра белорусского производителя. Автобусы работают на сжиженном газомоторном топливе нового типа, и сейчас петербургские специалисты знакомятся с особенностями его использования, в том числе процесса заправки. Кстати, стоит отметить, что линейка автобусов МАЗ серьезно унифицирована: использование одинаковых узлов и агрегатов в разных моделях оптимизирует работу всего парка техники.
- "Пассажиравтотранс" эксплуатирует более 400 автобусов марки МАЗ большого и особо большого класса, - рассказала пресс-секретарь ГУП "Пассажиравтотранс" Татьяна Клепикова. - В 2020 году парк предприятия пополнили 154 автобуса белорусского производства, из которых 127 - двухсекционные. Зная, что Петербург предъявляет повышенные требования к качеству автобусов, Минский автозавод ответственно подходит к их производству. В 2020 году производитель поставил современную, комфортабельную технику, которую положительно оценили петербуржцы.
Петербург и Беларусь совместно решают самые разные задачи - от культурно-образовательных до научно-технических. Так, в начале сентября БЕЛАЗ и Санкт-Петербургский горный университет достигли соглашения о создании на базе вуза крупного научно-образовательного центра горнотранспортного машиностроения, который займется подготовкой инженеров по эксплуатации и обслуживанию карьерной техники. БЕЛАЗ, кстати, выпускает такую технику и на газомоторном топливе, и на аккумуляторных батареях - и подобная технология особенно интересна может быть для отдаленных районов российского Крайнего Севера, куда дизельное топливо доставляют только в период навигации.
- Карьерные самосвалы БЕЛАЗ - это сложная техника, она требует специальных знаний, - отметил член совета директоров компании "АВТОТЕХИНМАШ" (официального представителя ОАО "БЕЛАЗ" в РФ) Юрий Хомич. - Поэтому мы хотим создать в Петербурге площадку, где можно было бы проводить и практические занятия для обучения студентов, и курсы повышения квалификации для потребителей нашей продукции, и создавать инновации.
Масштабным проектом с участием белорусской стороны станет строительство портового терминала. Первым этапом стало изучение возможностей по переориентации грузов Беларуси на портовые мощности РФ в Ленинградской области - представители республики уже ознакомились с особенностями проектных решений, типами складских площадей, а также условиями работы особых экономических зон и территорий опережающего развития, рассказали в правительстве региона. Беларусь не исключает для себя возможностей инвестирования в строительство порта на Балтике. Например, за счет экономии при сооружении Белорусской АЭС.