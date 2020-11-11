В Петербурге скончался замкомандующего ЗВО Юрий Евтушенко

В Петербурге на 57-м году жизни скончался заместитель командующего войсками Западного военного округа по военно-политической работе, генерал-майор Юрий Евтушенко, сообщает "Красная звезда".

Юрий Евтушенко начинал службу на Дальнем Востоке в должности заместителя командира роты, затем работал, в Сибирском и Центральном военных округах, центральном аппарате Минобороны России. В 2013 году он приехал в Петербург в должности командующего войсками ЗВО по военно-политической работе. Юрий Евтушенко принимал участие в военной операции в Сирии.

За отличную службу он награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени с мечами, "За военные заслуги", орденом "За храбрость" I степени.

Прощание с Юрием Евтушенко пройдет 11 ноября в Доме Офицеров.