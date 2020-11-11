Незрячие люди тоже ходят в театры и кино. Только воспринимать происходящее на сцене или экране им гораздо сложнее, чем обычным зрителям. Слепой человек слышит диалоги актеров, но не видит их мимики, жестов, костюмов и других деталей. Ему сложно понять немые сцены, а порой и весь спектакль или фильм. Но выход есть - тифлокомментирование, или голосовое описание картинки между репликами артистов.

При всей востребованности - в России насчитывается примерно миллион незрячих людей - эта услуга остается большой редкостью.

Во многих регионах нет ни одного профессионального тифлокомментатора. В Поморье адаптированием произведений искусства для слепых занимается единственный специалист - Евгения Борисова. С ее помощью Архангельский театр драмы в этом сезоне впервые начинает показы спектаклей с тифлокомментариями.

"Прикоснись, чтобы увидеть"

Еще недавно почти вся культурная жизнь незрячих архангелогородцев была сосредоточена в областной специальной библиотеке для слепых, где работает Евгения Борисова. Другие учреждения культуры не стремились принимать таких посетителей.

- Там просто не знали, как работать с нашими подопечными, - считает Евгения. - К примеру, сотрудники музеев переживали как за безопасность необычных посетителей, так и за свои экспонаты. Мы решили изменить ситуацию и запустили большой проект "Прикоснись, чтобы увидеть". Первым нас принял Архангельский театр кукол, который не только провел экскурсию для слепых людей, но и поставил с их участием сказку.

В ходе проекта особые посетители познакомились почти со всеми очагами культуры Архангельска - от камерного зала Филармонии до Музея деревянного зодчества. И повсюду им передавали словами то, чего они не могли увидеть. Чтобы делать это по всем правилам, Евгения Борисова отправилась учиться в институт Всероссийского общества слепых в Москве. Так в Поморье появился свой профессиональный тифлокомментатор. Первой большой работой Евгении стали документальные ленты кинофестиваля Arctic open - шведский фильм "Светлана и Курт навсегда" и канадский "67 49 32 Север".

А вскоре "Архдрама" в числе десяти театров страны получила грант на адаптацию спектаклей для незрячих людей и закупила необходимое оборудование.

- На входе таким зрителям выдадут приемники с наушниками, как для синхронного перевода, и во время спектакля они будут слушать пояснения тифлокомментатора, - рассказывает директор Архангельского театра драмы Сергей Самодов. - Мы долго думали, где его разместить, чтобы всем было удобно. И выбрали спокойное помещение на первом этаже, в котором специалист будет следить за происходящим на сцене по видеосвязи.

Красное платье Кабанихи

Особый репертуар откроет одна из лучших постановок театра - "Гроза" по пьесе Александра Островского, затем его пополнят "Ревизор" и "Слепой, или Школа лжи".

"Грозе" с ее говорящими декорациями такие комментарии особенно необходимы. Как еще особые зрители узнают о перевернутом корабле, символизирующем Ноев ковчег, мешках с ячменем, которым герои посыпают друг друга, и "властном" красном платье Кабанихи? Да-да, цвета для незрячих тоже важны: многие из них когда-то могли видеть и помнят все краски мира. Даже слепые с рождения люди знают, что солнце - желтое, а трава - зеленая...

Тифлокомментарий к спектаклю требует долгой тщательной подготовки.

- Надо посмотреть постановку не один раз, побывать на репетициях, изучить зрительские отзывы, чтобы правильно расставить акценты, - перечисляет Евгения Борисова. - Моя задача - помочь незрячему человеку понять спектакль, чтобы он мог потом обсудить его с друзьями. Работа достаточно сложная, важно попасть в тайминг. Если в фильме ничего не изменится, то в "живом" спектакле все возможно, поэтому постоянно находишься в напряжении.

Не просто танец - вальс!

Первыми зрителями "Грозы" с тифлокомментариями стали участники круглого стола "Искусство без барьеров", который прошел в Архангельске в рамках образовательной программы кинофестиваля Arctic open. Специалисты из разных регионов отметили, что потребность в тифлокомментировании растет, а профессионалов катастрофически не хватает.

- В последнее время аудитория этой услуги значительно увеличилась, - отметил переводчик и тифлокомментатор Иван Борщевский. - Помимо незрячих, в нее входят люди с различными нарушениями зрительного восприятия - например, неспособностью распознавать лица. Кроме того, в словесных пояснениях порой нуждаются и люди с нормальным зрением - домохозяйки, которые хотят следить за сюжетом кинофильма без отрыва от домашних дел, или те, кто изучает иностранный язык.

Тифлокомментарий не просто машинально описывает происходящее, он должен передавать авторский замысел. Продюсер Виктор Скубей представил в Архангельске пронзительный документальный фильм "Дети Грота" о легендарной школе для слепых и слабовидящих детей в Петербурге. Его посмотрели обычные зрители и незрячие люди. Многие не смогли сдержать слез, но при этом отметили, что тифлокомментарий не передает важных деталей. Например, то, что слепые дети не просто танцуют, а исполняют вальс, который покорится не каждому зрячему.

- Для меня это первый фильм с тифлокомментированием, - подчеркнул Виктор Скубей. - К сожалению, в нашем кино оно применяется редко. Министерство культуры уже не первый год требует сопровождать новые фильмы сурдопереводом и тифлокомментарием. Но если первое вполне возможно, то для второго у нас не хватает приспособленных залов. Хотя необходимое оборудование не требует больших затрат, нужна только воля организаторов.

Кстати

Появлению фильмов, спектаклей и выставок, адаптированных для незрячих, мешает и элементарная неосведомленность. Даже специалисты в сфере культуры и социальной работы порой не знают о самой возможности тифлокомментирования.

- У незрячих людей должен быть доступ к любым жанрам искусства, - уверена директор кинофестиваля Arctic open Тамара Статикова. - Поэтому в Архангельской области возникла идея ввести тифлокомментирование во всех учреждениях культуры. Не везде к нему готовы, не хватает знаний и средств - проблем много. Но такая услуга очень нужна, и в ее распространении поможет просветительская работа.