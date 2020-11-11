Вологодская область первой на Северо-Западе запустила работу Центра информации и аналитики региона (ЦИАР).

В марте этого года президент поручил создать в субъектах РФ Центры управления регионом (ЦУР). Вологодская область одной из первых запустила его в тестовом режиме. Затем эту структуру объединили с уже существующим Ситуационным центром, который был серьезно модернизирован, объясняют в правительстве региона.

Задачей ЦУРа являются построение системной работы с сообщениями от населения, выявление проблем, мониторинг, аналитика, прогнозирование. Ситуационный центр в свою очередь получает обратную связь от оперативных служб: МВД, МЧС и других. В фокусе внимания его специалистов - крупные аварии на объектах, техногенные катастрофы, паводки и пожары. Также здесь проводится работа по анализу текущей обстановки в регионе, выполняемости национальных проектов и градостроительных советов.

- Создав этот центр, мы объединили все ресурсы получения обратной связи от населения, которые есть в Вологодской области: это горячие линии, call-центры, онлайн-приемные и другие. Сейчас система обратной связи позволяет услышать каждого вологжанина, даже в самом отдаленном уголке региона. Я уверен, что центр станет эффективным инструментом для решения проблем жителей области, - говорит губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. - Синергетический эффект, который мы хотим увидеть, - это получение обратной связи от населения и решение от локальных простых проблем граждан до проблем районного или областного масштаба. Создав координационный центр, в режиме реального времени мы отвечаем на любые вопросы, которые возникают у людей. Если эта проблема локальная, отвечает конкретный департамент, если проблема серьезная, то включаются члены правительства области и губернатор.

Итогом работы всех направлений ЦИАР является большая "тепловая карта" региона, на которой в реальном времени отражаются обращения вологжан по ключевым направлениям. Когда на карте появляется красный цвет - обращение не единичное, а массовое. А значит, требует особенно пристального внимания и быстрой реакции.

Процесс создания системы ЦИАР только набирает обороты. Центры с таким же функционалом уже создаются в Вологде, Череповце и Вологодском районе. В течение следующего года к проекту должны присоединиться и остальные муниципальные образования области.

- Обратная связь с жителями крайне важна для власти всех уровней, - отмечает полномочный представитель Президента РФ в СЗФО Александр Гуцан. - Людей необходимо слушать и слышать, оперативно решать проблемы, которые волнуют жителей региона. В Вологодской области все для этого создано.

Прямая речь

Дмитрий Годунов, первый заместитель руководителя Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации - директор Центра национальных проектов:

- То, что сделано в Вологодской области - объединение ЦУР и Ситуационного центра в одной структуре, - решает сразу несколько задач. Сейчас события развиваются очень быстро, поэтому и реагировать нужно быстро. ЦУР - это возможность быстро собрать и обработать информацию, а также оперативно реагировать, используя самые современные средства коммуникации. Ситуационные центры - это возможность подключить все необходимые ресурсы для решения комплексной проблемы. Считаю, что это правильное решение, которое является хорошим примером для других субъектов. Этот опыт надо тиражировать, а также проекты реализовывать на территории всей страны.