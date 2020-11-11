Жители НАО стали получать бесплатные лекарства от коронавируса

В Ненецком автономном округе начали выдавать бесплатные лекарства от коронавируса заболевшим жителям региона, которые лечатся амбулаторно на дому.

Как сообщили в администрации НАО, пациенты получают необходимые антибиотики, сосудистые и противовоспалительные препараты.

Процесс выдачи лекарств отлажен так, чтобы люди получали их оперативно, отмечает руководитель окружного департамента здравоохранения, труда и соцзащиты Сергей Свиридов. При первом посещении больного, у которого обнаружились симптомы коронавируса, врач берет у него мазок на ПЦР-анализ. В случае положительного ответа в следующий раз доктор придет к пациенту уже с бесплатными лекарствами.

При таком механизме больному не нужно выходить из дома или просить родных и знакомых купить ему препараты в аптеке.

На обеспечение жителей НАО бесплатными лекарствами по поручению президента округу выделено 1,7 миллиона рублей. Эти средства позволят обеспечить препаратами всех амбулаторных пациентов с COVID-19. При этом не имеет значения, входят ли они в число льготников.

Отметим, что с начала эпидемии в НАО выявлено 542 случая коронавирусной инфекции.