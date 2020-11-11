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11.11.2020 19:05
Рубрика: Общество

Жители Снежногорска пожаловались на ручей из нечистот

Текст: Алексей Михайлов (Мурманск)

Жители города Снежногорска, входящего в ЗАТО Александровск Мурманской области, пожаловались на поток, выливающийся из городской канализации.

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- Это фонтан канализации у моего дома на улице Победы, который регулярно возникает во время слива грязной воды из Белокаменки, - написал в соцсетях житель города Андрей Сохин. - Канализация перетекает через дорогу, а затем через систему небольших озер попадает в Питьевое озеро возле водозабора судоремонтного завода "Нерпа". Приходили рабочие, приезжала машина, но все осталось, как было.

Эту информацию подтвердил заместитель главы ЗАТО Александровск по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Василий Петрович. По его словам, причина ситуации в том, что в систему канализации Снежногорска сливают жидкие нечистоты, вывозимые из вахтового поселка Белокаменки, где ведется крупное строительство. Так как в данном месте канализационная система не рассчитана на подобный объем сливаемых вод, происходит их перелив через решетку люка, и канализационный сток попадает на улицу.

- Этот слив производится незаконно, так как не заключен договор с УМПП "Жилкомхоз", - отметил Василий Петрович. - Недели три назад мы обратились по этому поводу в прокуратуру, ответа из которой пока нет. Сейчас мы намерены обратиться в правоохранительные органы.

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