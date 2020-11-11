Археологи нашли возможные останки одной из гаваней Херсонеса

В Круглой бухте Севастополя под водой археологи нашли остатки сооружений, которые могут относиться к одной из гаваней Херсонеса, передает ТАСС.

- На аэрофотосъемке в южной части отмели под водой хорошо виден каменный вал длиной около 60 метров и шириной около 20 метров, возможно являющийся остатками причальных сооружений, - рассказал завотделом подводной археологии музея-заповедника "Херсонес Таврический" Андрей Букатов. - Мы обнаружили кровельную черепицу, фрагменты амфор и оконных стекол, развалы камней - это говорит, что на отмели были постройки.

Найдены также фрагменты средневековых стеклянных лампад, то есть в этом месте могло стоять культовое сооружение.

По словам ученого, из письменных источников известно, что между античным полисом и мысом Херсонес в древности находились гавани для стоянки судов. Одна из них, предположительно, находилась в бухте Круглой. Исследователи считают, что более двух тысячелетий назад отмель в центре бухты выступала из воды, и возле нее могли швартоваться суда. Дно бухты было частично исследовано в 1960-х и в 2000-х годах.

- В 1960-х годах в районе отмели были обнаружены практически целые амфоры, предметы посуды, а такой археологический материал обычно встречается в местах портов и стоянок судов, - говорит Букатов.

Новые находки сделаны в результате экспедиций в 2019-2020 годах. При исследовании бухты использовали беспилотник.