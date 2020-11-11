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11.11.2020 10:07
Рубрика: Общество

Экологи сняли охоту дельфинов на кефаль в Черном море

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Специалистам Крымской общественной некоммерческой организации "Безмятежное море" удалось заснять на уникальное видео охоты стаи черноморских дельфинов-афалин на кефаль.

По словам экологов, им улыбнулась редкая удача: удалось оказаться в нужном месте в нужное время и сделать подводную съемку афалин, охотящихся на кефаль всего в нескольких километрах от берега. Здесь дельфины добывают пищу, используя рельеф побережья - прижимая загнанную рыбу к скалам или выгоняя ее на пологий песчаный берег.

Фото: Скриншот/ Instagram.com/zvezdopad_vospominanij/
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- При этом они пользуются как одиночной, так и групповой тактикой, - пояснили экологи. - Млекопитающие стремятся затратить минимум энергии на поиск и получение максимального количества пищи. На видео можно наблюдать, как срабатывает быстрое плавание дельфинов в перевернутой позиции. Это эффективно при загоне рыбы вдали от берега: она пугается яркой белой окраски живота дельфина и прижимается ближе к поверхности воды, лишенная возможности уплыть и скрыться. Дождавшись нужного момента, афалина резко вскидывает голову, следуя наперерез движению добычи и хватает ее.

Это прием млекопитающих не всегда срабатывает с первого раза: иногда кефаль высоко выпрыгивает из воды, пытаясь ускользнуть.

- Отчаявшийся и сильно поредевший косяк кефали начал искать укрытие под нашей лодкой, прячась под ее днищем, но и это не уберегло его от охотников, - прокомментировали экологи снятое видео. - Эти моменты редко становятся доступными человеческому глазу. Подавляющую часть времени китообразные проводят под водой, поэтому такие встречи и записи - это маленькие, драгоценные окна, позволяющие заглянуть в их скрытую жизнь.

Подводная съемка велась с использованием оборудования, приобретенного при поддержке Фонда президентских грантов. Напомним, АНО "Безмятежное море" не средства президентского гранта приобрела реанимобиль для дельфинов, который оснащен всем необходимым современным оборудованием для спасения и исследования морских млекопитающих.

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