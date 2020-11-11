Госсовет Крыма согласовал назначение девятого вице-премьера

Государственный Совет РК согласовал назначение заместителем председателя Совета министров Крыма Михаила Назарова, который в 2014-2019 годах возглавлял Главное следственное управление СК РФ по Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Во время заочного голосования кандидатуру Назарова одобрили 67 из 74 парламентариев. Он стал девятым вице-премьером правительства республики.

Михаил Назаров родился в 1965 году в Ярославской области. В 1989 году окончил юридический факультет Ивановского государственного университета. С 1989 по 2006 последовательно занимал различные должности в органах прокуратуры. В 2006 году был назначен на должность зампрокурора Республики Мордовия. В 2007-2011 годах - руководитель Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Республике Мордовия. В мае 2011 года назначен руководителем Следственного управления СК РФ по Мордовии, в 2014-м возглавил вновь созданное крымское управление СК.

С декабря 2019 года, после ухода с должности руководителя ГСУ СК РФ по РК, Назаров руководил региональным управлением Минюста РФ по Крыму.