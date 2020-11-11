В январе 2018 года Тамара Хеладзе с сыном-инвалидом пережила страшный пожар. Сгорела квартира прямо под ними. Во время тушения пожарные пробили в квартире пенсионерки пол и потолок. Старинный двухэтажный дом спасли, но отключили от газа, электричества и воды. Квартира принадлежит городу, то есть по закону администрация обязана поддерживать ее в пригодном для жизни состоянии. Однако чиновники решили ее не восстанавливать.

С января по июль Хеладзе с сыном пытались выжить и получить хоть какую-то помощь от города. На все их письма и жалобы чиновники слали отписки, а в конце года и вовсе сообщили, что в связи с окончанием финансового года ремонт переносится на неопределенный срок.

То есть обрекли ее вторую зиму жить без отопления, в одной-единственной комнатушке, пропитанной сажей и дымом, с дырками в полу и потолке. И наконец издевательски пообещали в 2019 году выдать по одному МРОТу на каждого прописанного, посоветовав... самой на эти деньги отремонтировать квартиру.

В "РГ" плачущую старушку привела наша подписчица. После публикации в газете чиновников, видимо, наказали. И деньги в бюджете быстро нашлись, и ремонт начался. Причем, пока строители тянули новую проводку, клали плитку, клеили обои, ставили новые окна и сантехнику, пенсионерку с сыном переселили в новую благоустроенную трехкомнатную квартиру неподалеку.

Несколько месяцев назад их вселили обратно. 2021-й год семья будет встречать в полностью отремонтированном доме.