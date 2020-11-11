Зайти в гости
Перейти на RG.RU Владимир Снегирёв, собкор "РГ" в Праге

Новости

Кириенко и Чернышенко возглавят группу по развитию креативных индустрий 12:03
Подозреваемым в убийстве Маругова предъявили обвинение еще по одному делу 11:58
HBO внезапно передумал снимать продолжение "Чужака" Стивена Кинга 11:55
Ученые приготовили лекарство от COVID на основе чаги 11:34
Мадс Миккельсен может заменить Джонни Деппа в "Фантастических тварях" 11:24
Набиуллина: ЦБ видит пространство для снижения ключевой ставки 11:20
В московских квартирах повысили температуру в батареях из-за похолодания 11:06
Вильфанд назвал осень в центре России "украинской" 11:02
Композитор Виктор Дробыш госпитализирован с коронавирусом 10:58
Роспотребнадзор рассказал, являются ли комары переносчиками COVID-19 10:49
Умерших от COVID-19 похоронят в закрытых гробах со стеклянными крышками 10:01
Иностранных зрителей Олимпиады в Токио предложили освободить от карантина 09:31
В США освободили под залог россиянку Богдану Осипову 09:31
В Подмосковье преступники украли автодетали при помощи пилы 09:22
Москвичей предупредили о высоком атмосферном давлении 09:19
Почти 43% россиян хотели бы сменить работу в новом году 09:17
Еще 3857 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:12
В Институте Пушкина назвали главные слова 2020 года 09:07
В России установлен годовой рекорд по выдаче ипотеки 08:20
В ВОЗ зафиксировали рекордный рост числа заболевших COVID-19 за неделю 07:52
Подо льдом Гренландии обнаружен неповрежденный доисторический архив 07:38
Ученые нашли эффективное вещество для борьбы с коронавирусом 07:21
Аэропорт Гаваны возобновит работу после вынужденного перерыва 07:01
Крупнейший розовый бриллиант России продадут на Sotheby's 07:00
Российские миротворцы направились из Армении в Карабах 06:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Москва усилила ограничения из-за роста числа заболевших COVID-19
Москва усилила ограничения из-за роста числа заболевших COVID-19
Начался новый сезон олимпиады для поступления в МГИМО
Начался новый сезон олимпиады для поступления в МГИМО
Что такое "Российская газета" на самом деле
Что такое "Российская газета" на самом деле
11.11.2020 11:49
Рубрика: Общество

Дом стал новым

Власти Ростова отремонтировали сгоревшую квартиру пенсионерки
Текст: Александр Гавриленко
Российская газета - Неделя - Юг России № 254(8308)
В январе 2018 года Тамара Хеладзе с сыном-инвалидом пережила страшный пожар. Сгорела квартира прямо под ними. Во время тушения пожарные пробили в квартире пенсионерки пол и потолок. Старинный двухэтажный дом спасли, но отключили от газа, электричества и воды. Квартира принадлежит городу, то есть по закону администрация обязана поддерживать ее в пригодном для жизни состоянии. Однако чиновники решили ее не восстанавливать.
Наш корреспондент буквально спас старушку от замерзания. Фото: Александр Гавриленко/РГ Наш корреспондент буквально спас старушку от замерзания. Фото: Александр Гавриленко/РГ
Наш корреспондент буквально спас старушку от замерзания. Фото: Александр Гавриленко/РГ

С января по июль Хеладзе с сыном пытались выжить и получить хоть какую-то помощь от города. На все их письма и жалобы чиновники слали отписки, а в конце года и вовсе сообщили, что в связи с окончанием финансового года ремонт переносится на неопределенный срок.

Фото: Владимир Аносов/ РГ
Кому помогла "Российская газета"

То есть обрекли ее вторую зиму жить без отопления, в одной-единственной комнатушке, пропитанной сажей и дымом, с дырками в полу и потолке. И наконец издевательски пообещали в 2019 году выдать по одному МРОТу на каждого прописанного, посоветовав... самой на эти деньги отремонтировать квартиру.

В "РГ" плачущую старушку привела наша подписчица. После публикации в газете чиновников, видимо, наказали. И деньги в бюджете быстро нашлись, и ремонт начался. Причем, пока строители тянули новую проводку, клали плитку, клеили обои, ставили новые окна и сантехнику, пенсионерку с сыном переселили в новую благоустроенную трехкомнатную квартиру неподалеку.

Несколько месяцев назад их вселили обратно. 2021-й год семья будет встречать в полностью отремонтированном доме.

В регионах Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Ростов-на-Дону

Главное сегодня

"Деловой завтрак" с вице-премьером Викторией Абрамченко. Главное
Интервью председателя СК РФ Александра Бастрыкина "РГ". Главное
Интервью с вице-премьером - полпредом президента в ДФО Юрием Трутневым. Главное
За сутки в России подтвержден 19 851 случай COVID-19 в 85 регионах
В Подмосковье открыли движение по ЦКАД-3
Российские вузы опубликовали правила приема в новом учебном году
Лекарства от коронавируса будут выдавать бесплатно