Как в Крыму искали могилу внука Льва Толстого и правнука Николая I

Скромное сельское кладбище в крымской глубинке и на карте-то отыскать сложно. Здесь в тишине полузаброшенных могил покоятся представители двух древнейших аристократических фамилий России - Толстых и Делли Альбицци. Найти место захоронения внука писателя Льва Толстого - Андрея Ильича Толстого и правнука императора Николая I - маркиза Георгия Делли Альбицци помогли активисты Красногвардейского районного отделения Российского военно-исторического общества.

На безымянной высоте

Эта история трагически завершилась 100 лет назад и продолжилась в наши дни. В 2016 году сотрудники музея-усадьбы Льва Толстого "Ясная Поляна" обратились к коллегам из Красноперекопского краеведческого музея с просьбой проверить версию о месте захоронения одного из внуков великого русского писателя - Андрея Толстого. О том, что двое внуков Толстого - братья Андрей и Владимир - сражались в годы Гражданской войны в рядах Белой армии, участвовали в деникинском походе на Москву, было известно давно. По понятным соображениям в советское время об этом факте упоминать было не принято. Но к счастью, времена меняются, и в этом году в Крыму откроют сразу два памятника в знак национального примирения белых и красных, воевавших за одну, но такую разную для них Россию.

Так что же случилось с графом Андреем Толстым и другими белыми офицерами в ночь со второго на третье апреля 1920 года? Штаб-ротмистр Толстой защищал безымянную высоту 7.1, расположенную с северной стороны Турецкого вала. Бой за эту высоту подробно описан в мемуарах многих белоэмигрантов, в том числе в книге "Материалы по истории Гвардейской пехоты и артиллерии в Гражданскую войну 1917-1922 годов", где воспоминания 57 белоофицеров собрал полковник Михаил Голевский. Сражение за высоту было отчаянным, она несколько раз переходила из рук в руки. К слову, Гражданская война - это не только конница, тачанки и "белые цепи", как в фильме братьев Васильевых. В распоряжении армии барона Врангеля были танки и авиация, принимавшие участие в этом бою. Андрей Толстой был тяжело ранен в сражении и через несколько часов умер, потеряв много крови. Этот факт подтверждают в своих воспоминаниях несколько участников тех событий. Но вот место захоронения внука Льва Толстого достоверно не было известно.

Андрей Ильич умирал на руках своего младшего брата Владимира - корнета кавалерии. Он уж точно знал, где находится могила Андрея. В 1920 Владимир Толстой ушел с армией Врангеля за рубеж, осел в Югославии, окончил Белградский университет, получил образование агронома и возглавлял крупную сельскохозяйственную общину в Сербии. В 1945 году он принял решение вернуться с семьей в Россию. В дальнейшем Владимир Ильич оказал неоценимую помощь в работе музея "Ясная Поляна", но мемуаров он не оставил. Эта ниточка здесь обрывалась.

Хутор Филатовский или Берлин?

Зато другая ниточка протянулась в Красногвардейский район, где мог быть похоронен граф Толстой.

"Было бы весьма правильным с вашей помощью проверить версию захоронения тела Андрея Ильича Толстого в районе хутора Филатовский (или старого кладбища немецкой колонии Берлин), - говорится в обращении из музея-усадьбы Льва Толстого "Ясная Поляна" в Тульской области. - Это по версии барона Де Витт. Его воспоминания издавались в Париже в конце 30-х годов".

Чтобы подтвердить или опровергнуть эту версию, членам районного отделения военно-исторического общества пришлось отыскать ту самую безымянную высоту, пройти весь путь, по которому следовали отходившие белогвардейцы и поработать в архивах.

Итак, хутор Филатовский или колония Берлин?

- Мы нашли и этот хутор, - рассказал "РГ" председатель Красногвардейского районного отделения Российского военно-исторического общества Валерий Линевич. - Андрея, смертельно раненого, везли в немецкую колонию Берлин, и он в районе хутора Филатовский умер. Так пошел слух, что он там погиб и похоронен.

Граф Андрей Толстой погиб в бою у Турецкого вала, ему было 25 лет. Фото: Из архива Красноперекопского краеведческого музея

Проверили в архивах церковно-приходские книги за 1920 год, где должны были быть записи об усопших и местах их погребения. Увы, и там ничего. Погибших военных, в том числе Толстого, отпевал полковой батюшка, покинувший Крым на одном из последних пароходов с белоэмигрантами. Но вот зацепка появилась с другой стороны. Согласно справочнику об административно-территориальном преобразовании в Крыму с 1783-го по 1998 годы, бывшая немецкая колония Берлин - это современное село Плодородное в Красногвардейском районе. Сюда везли тяжело раненного Толстого, потому что в этом селе стояла его часть. На то, что именно здесь похоронен внук Льва Толстого, указывает в своих мемуарах, изданных через семь лет после гибели графа в бою, и полковник Белой Армии Николай Главацкий. Да и другой полковник - Михаил Голевский сообщает, что участвовавшие в сражении за высоту 7.1 части отводили на отдых и перегруппировку именно в Берлин.

Известный историк Гражданской войны, автор справочного издания "Офицеры Георгиевские кавалеры Первой мировой войны" Михаил Клепов, обобщив сведения из различных воспоминаний белогвардейцев, пришел к тому же выводу - кавалер Георгиевского оружия, штаб-ротмистр граф Андрей Толстой похоронен на кладбище села Плодородное. На это Клепов указывает в своем издании, вышедшем в 2015 году. В справочник собраны сведения о 10 974 офицерах - кавалерах ордена Святого Георгия и Георгиевского оружия, в том числе там есть и данные о местах захоронений. Наконец, есть и еще одна причина, почему именно сюда привезли внука писателя, уверены местные историки.

- Село Новопокровка - это земли Толстых в Крыму, - говорит Валерий Линевич. - Они там построили храм в 1861 году. И село Плодородное являлось приходом этого храма. Еще и поэтому его там похоронили.

Рядом с графом Толстым похоронены погибшие в том же бою подполковник маркиз Георгий Делли Альбицци и поручик Костин. Альбицци - древний итальянский род, известный с XIII века. Представители одной из его ветвей служили России. А маркиз Георгий Делли Альбицци по отцовской линии приходился правнуком императору Николаю I.

Собирали всем миром

Сегодня историческая часть кладбища села Плодородное находится в заброшенном состоянии. Немецкие надгробия разбиты или опутаны кустарником, а о могилах белых офицеров и говорить не приходится. Скорее всего, памятников там просто не было. И хотя Андрея Толстого хоронили в братской могиле, но в отдельном гробу, об увековечивании памяти тогда никто не думал. Шла война, и было не до того. Крест на могиле, цветы - вот и все.

А быть может памятники и стояли, но их снесли в годы советской власти. Так или иначе сейчас можно найти только сектор, где похоронили погибших на высоте 7.1 в апреле 1920 года. Из этических соображений сегодня проводить раскопки на кладбище никто не собирается. Поэтому, когда из разных мемуаров было получено подтверждение того, что граф Андрей Толстой покоится именно здесь, у входа на кладбище поставили скромный монумент, напоминающий о том, что в этом месте покоятся сыны России, защищавшие ее до последней капли крови. Средства на этот памятник местные меценаты собирали всем миром.

Из мемуаров полковника Белой армии Николая Главацкого

"По рассказам уносившего его тяжело раненного, ротмистр граф Андрей Ильич Толстой выпустил все патроны своего маузера в наседавших цепью буденовцев и потерял сознание, истекая кровью. Его торжественно хоронят вместе с зарубленными тогда командиром Кирасирского эскадрона подполковником маркизом Альбицци и конно-гренадером поручиком Костиным на кладбище колонии Берлин".

Издано в 1927 году. Париж.